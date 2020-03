Recogen firmas contra el príncipe Enrique y Meghan Markle

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más de 26 500 personas- de un objetivo de 30 000- han suscrito hasta este 5 de marzo del 2020 una petición en contra del príncipe Enrique y Meghan Markle. La solicitud, lanzada en el portal The Petition Site, se opone a que los contribuyentes británicos sigan pagando por la seguridad de los duques de Sussex y de su hijo Archie de nueve meses.

"Ellos pueden costear el pago de su propia seguridad.", "Ya no están trabajando para Gran Bretaña ni para la Mancomunidad de Naciones y pueden pagar su propia seguridad. No deberían ser una carga para los contribuyentes. Simplemente está mal.", "Si se retiraron de sus deberes reales ¿por qué deberíamos pagar por ellos? Ese dinero puede ser usado para las personas sin hogar". Estos son solo algunos de los comentarios que han dejado los firmantes en la petición, que fue lanzada el pasado 3 de marzo del 2020.



El costo de la seguridad de los duques de Sussex y de su hijo Archie es de unos USD 63 000 mensuales. Desde noviembre del 2019, la Policía Montada de Canadá se ha encargado de la protección del nieto de la reina Isabel II y de su familia, pero tras haber perdido los títulos de 'sus altezas reales', ni el príncipe Enrique ni Meghan Markle ni Arche son considerados miembros de pleno derecho de la Familia Real Británica.



La pareja abandonará definitivamente la realeza el próximo 31 de marzo del 2020 y desde ahí dejarán de gozar de la categoría de Personas con Protección Internacional, por lo que la Policía Montada de Canadá ya no se verá obligada de brindarles asistencia en materia de seguridad.



Por ahora se presume que el costo de la seguridad de los Sussex, que anunciaron que vivirían entre Norteamérica y el Reino Unido, deberá ser asumido por los contribuyentes británicos y de esta interrogante nace la petición que asegura que esto es "anti democrático".



"Enrique y Meghan ya no pueden utilizar la marca 'Sussex Royal'. Los honores militares de Enrique están suspendidos. Se retiraron de la Familia Real y ya no trabajan para apoyar a la Mancomunidad de Nacones. La pareja ya no toma compromisos en apoyo a la Reina", dice la petición que añade que los duques de Sussex "ya son multimillonarios por su propia cuenta" y que fue su decisión dejar sus funciones dentro de la realeza así como vivir en el extranjero y viajar para logar su independencia financiera.

"Por lo tanto, es su responsabilidad pagarse su seguridad, y no de los contribuyentes británicos". Los firmantes "nos oponemos a pagar por los costos de seguridad global de Enrique, Meghan y su hijo", se lee en el sitio web que además pide al parlamento británico, a la Cámara de los Comunes del Reino Unido y a la Cámara de los Lores que se abstengan de "hacer cualquier contribución", para los Duques.