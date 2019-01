Completan la restauración de la tumba de Tutankamón tras casi una década

LEA TAMBIÉN

El Getty Conservation Institute (GCI), organización con sede en Los Ángeles (California, EE.UU.), anunció este martes (22 de enero del 2019) que, tras casi una década de trabajos, culminó la restauración de la tumba del faraón Tutankamón, un proceso que se ha llevado a cabo en Egipto.

El proyecto, una colaboración entre el GCI y el Ministerio de Antigüedades del país africano, se centró en la conservación de la tumba y en la creación de un plan sostenible para su tratamiento en el futuro.



"Este proyecto ha ampliado enormemente nuestra comprensión de uno de los lugares más famosos de la antigüedad", dijo en un comunicado Tim Whalen, codirector del GCI.



El equipo que trabajó en la restauración encontró que las pinturas murales estaban en condiciones relativamente estables, más allá de la descamación y la pérdida de pintura causada por las inconsistencias en los materiales utilizados y su aplicación, así como por los daños causados por los visitantes.



Ahora, según informó la institución, las barreras de nuevo diseño restringen el acceso de los visitantes a estas áreas para reducir el riesgo de daños futuros.



Además, las pinturas se estabilizaron mediante la eliminación del polvo y la reducción de los recubrimientos de tratamientos previos.



También se abordaron unas misteriosas manchas marrones que estaban presentes en las pinturas murales desde que el arqueólogo Howard Carter descubriera la tumba en 1922.



Según la nota, se realizaron análisis químicos y de ADN para confirmar que las manchas eran de origen microbiológico y que, al haber penetrado en la capa de pintura, se decidió no eliminarlas ya que dañarían las pinturas.



El GCI también facilitó mejoras en la protección y presentación del sitio, incluida su infraestructura en cuanto a pasillos, plataforma de observación, señalización, iluminación y un sistema de ventilación y filtración de aire para mitigar la humedad, el dióxido de carbono y el polvo.



La tumba de Tutankamón estuvo abierta durante la mayor parte del proyecto y los visitantes pudieron observar las tareas de restauración y hacer preguntas mientras los conservadores trabajaban.



El resultado final con la restauración de la tumba se presentará el próximo 31 de enero en Luxor (Egipto).



La ciudad de Los Ángeles (California) acogió la exposición 'King Tut: Treasures of the Golden Pharaoh', una muestra que presentaba más de 150 objetos reales relacionados con el faraón Tutankamón, desde marzo del año pasado hasta el pasado 6 de enero.



Se trataba de la mayor colección de artículos procedentes de la tumba del 'faraón niño'que se haya exhibido de forma pública fuera de Egipto.



El descubrimiento de la cámara mortuoria de Tutankamón, quien reinó entre 1332 y 1323 a.C. aproximadamente como parte de la XVIII dinastía, asombró a todo el mundo en 1922, pues se trataba del primer enterramiento de un faraón que fue descubierto intacto, ya que todos las demás habían sido saqueados siglos atrás.

La tumba de Tutankamón está en el llamado Valle de los Reyes, lugar habitual de enterramiento de los faraones en la entonces capital egipcia, la antigua Tebas y actual ciudad de Luxor, en el sur del país.