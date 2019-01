Los 5 finales principales de 'Black Mirror: Bandersnatch' y cómo llegar a ellos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Sin duda, el éxito de 'Black Mirror: Bandersnatch' ha sido gracias a su innovadora propuesta que permite elegir varias combinaciones en la trama de la película. Como ya el público conoce, existen cinco finales principales de la historia del pobre Stefan (Fionn Whitehead) y su intento por crear un auténtico videojuego de prestigio. Pero, ¿cuáles son esos finales?

Aunque hay millones de combinaciones y muchas formas de terminar la película, solo cinco finales son los que activan los créditos finales de la cinta o, más bien, ofrecen la opción "salir a créditos", como alternativa para volver a un punto anterior de la historia.



No es fácil llegar a ellos, las combinaciones posibles en la trama puede provocar que el público llegue a conclusiones diferentes a los cinco oficiales. Por ello, es momento de hacer un repaso por esos cinco finales oficiales de 'Bandersnatch'. Atención esta noticia contiene spoilers.



1.- El amigo del Siglo XXI

Video: YouTube, canal: zoe



Uno de los finales oficiales es en el que Stefan le confiesa a la doctora Haynes (Alice Lowe) que cree que está siendo controlado por alguien del Siglo XXI, pese a estar a inicios de los años 80 en la película, a través de una plataforma llamada Netflix. Cuando la psiquiatra le da la razón y le pregunta que, si realmente están dentro de un filme, la situación debería ser más dramática, tener algo más de acción.



Es cuando entonces el público debe elegir si Stefan debe saltar por la venta o pelear contra ella. Si se elige pelear contra la doctora Haynes, el padre de Stefan intervendrá y, cuando está sacando a su hijo de la oficina de la médico, se puede escuchar gritar al joven protagonista clamando contra su "amigo del Siglo XXI".



2. Nasa es real

Video: YouTube, canal: Amin Gostar





Tiene una trama muy similar al de 'El amigo del siglo XXI'. Pero para llegar a este final, en lugar de pelear contra la doctora Haynes, hay que elegir la opción de saltar por la ventana. Será entonces cuando se descubra que todo en sí es una película, que la oficina de la psiquiatra es un set de rodaje y que todos son actores. Cuando sale la directora para hablar con Stefan, al que llama Mike, le dice que no debía haber elegido la escena de la ventana porque tocaba "la escena de la pelea".



3. Pearl Ritman

​

En este final, Stefan ha asesinado a su padre y lo ha descuartizado, manteniendo la cabeza en su habitación, para así concentrarse y terminar el videojuego 'Bandersnatch'. Para lograr acabar en este final, Stefan debe mentir a la doctora Haynes diciéndole que su padre está de vacaciones y que tiene pensado utilizar menos opciones en el juego y simplificarlo para poder terminar a tiempo.



Stefan logra que el juego sea un éxito de crítica y público, sin embargo, una vez el videojuego ha sido lanzado, se descubre que el joven asesinó a su padre, provocando que 'Bandersnatch' fuera retirado de casi todas las tiendas y que todas las copias que quedaban, fuesen eliminadas. Años después, Pearl Ritman (Laura Evelyn), hija de Colin (Will Poulter) y Kitty (Tallulah Haddon), comenta que encontró una copia escondida del juego y que trabaja en su reboot.



4. Stefan va a la cárcel



En este final, Stefan comete un asesinato, mata a su padre o mata a Colin. El que no logre que su videojuego triunfe es porque se descubre el crimen antes de que se lance al mercado, bien porque el perro del vecino desentierra el cuerpo o bien porque Stefan llamó a la consulta de la psiquiatra amenazándola de muerte.



5. Reunión con su madre

Video: YouTube, canal: Zenflar





Según Netflix, este es el final que menos elige el público. Stefan introduce el código 'TOY' en la caja fuerte de su padre y recupera un antiguo conejo de peluche que perdió cuando era niño. Esto provoca que, de forma retroactiva, Stefan se reencuentre con su peluche, alterando la línea temporal de la trama.



Con lo cual, aparece en escena Stefan con cinco años, con su peluche en mano. Es en ese momento cuando está la opción de viajar con su madre, justo en el viaje en el que el tren acaba descarrilando y en el que ella falleció. Entonces, Stefan acaba muriendo a la vez que su madre... lo que hace que en el presente también muera repentinamente en la consulta de la doctora. Este es el único de los finales principales en el que el protagonista termina con su vida.



Sin duda, varios finales, a cada uno más increíble, que han convertido a 'Black Mirror: Bandersnatch' en una auténtica aventura interactiva que sigue cautivando al público y que está haciendo que la espera por la quinta temporada de la serie sea haga más amena.