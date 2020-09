Los cigarrillos llegarán a su fin dentro de '10 a 15 años' en muchos países, dice la mayor empresa tabacalera del mundo

LEA TAMBIÉN

Philip Morris prevé el fin de la venta de cigarrillos en muchos países en “10 a 15 años” , dijo su director general, André Calantzopoulos, en un evento al margen de la Asamblea General de la ONU.

“Un mundo en el que los cigarrillos sean obsoletos está al alcance de la mano”, declaró el jueves 24 de septiembre del 2020 Calantzopoulos en la Cumbre de Concordia.



“De hecho, con el marco reglamentario adecuado y el apoyo de la sociedad civil, creemos que la venta de cigarrillos puede detenerse en un plazo de 10 a 15 años en muchos países”, añadió.



Calantzopoulos no avizora la desaparición del tabaco pero aboga por alternativas potencialmente menos peligrosas para la salud como el cigarrillo electrónico, que a diferencia del tradicional, se consume sin combustión ni papel.



“Seamos claros: estos productos no están exentos de riesgos”, dijo. “Y siempre es mejor no empezar a fumar o dejar por completo de fumar y la nicotina”.



Pero son menos perjudiciales que los cigarrillos, dijo, al tiempo que lamentó cierta “resistencia ideológica” por parte de algunas autoridades y asociaciones sanitarias a los cigarrillos electrónicos, cuyos efectos en la salud aún se desconocen.



Por esta razón, Francia, por ejemplo, no quiere considerar el cigarrillo electrónico como un instrumento para dejar el tabaco del mismo modo que los parches de nicotina, a diferencia de Reino Unido.



El cigarrillo electrónico también ha tomado protagonismo en Estados Unidos luego de que se detectó una grave enfermedad pulmonar relacionada con la vaporización que ha causado 60 muertos en el país.



Se ha dicho que estás afecciones obedecen un ingrediente que frecuentemente se usa en los sabores con cannabis que se venden en el mercado negro.



Por ello, las autoridades elevaron la edad mínima para comprar cigarrillos electrónicos de 18 a 21 años y prohibieron la mayoría de los sabores que utilizan para las recargas ("vainas") , que son muy populares entre los jóvenes.

La marca más conocida, Juul, en la que la empresa tabacalera Altria (Marlboro) ha hecho una gran inversión, fue acusada de vender ilegalmente sus productos a menores.