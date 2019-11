¿Adiós a 'Los Simpson'? El compositor musical de la serie responde

LEA TAMBIÉN

Durante 30 años, 'Los Simpson' se ha convertido en más que un programa de televisión. El mundo de Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie -creado por Matt Groening- ha acompañado a tres generaciones que no figuran a la pantalla televisiva sin la serie. Sin embargo, la producción audiovisual podría finalizar su ciclo de éxito en el 2022, según Danny Elfman, el compositor musical de la ya clásica secuencia de apertura de 'Los Simpson'.

"Bueno, por lo que escuché, está llegando a su fin. No lo sé con certeza, pero parece ser que el 2022 será su último año", respondió Elfman cuando fue consultado el 23 de noviembre del 2019 por el portal irlandés JOE sobre el futuro de la serie.



Pero Elfman, nominado al Oscar por su trabajo en las películas 'Good Will Hunting', 'Men In Black', 'Big Fish' y 'Milk', espera estar equivocado. "Todo lo que puedo decir es que estoy tan atónito y asombrado que la serie haya durado tanto como lo ha hecho y con tanta acogida", dijo escritor y músico.



Asimismo, confesó que esperaba que el 'show' tan solo "durara tres episodios y se cancelara, porque la temática era muy extraña e irreverente para el momento que vivía Estados Unidos. Solo no pensé que tuviera oportunidad" y admitió que es "una de las sorpresas más grandes que tuve en la vida".



Lo cierto es que en este 2019, la libertad creativa de Matt Groening todavía da sus frutos: 670 episodios en 31 temporadas.

Hasta este miércoles 27 de noviembre, Groening no se ha pronunciado sobre el presunto final de la serie. Lo que sí se sabe es que la familia amarilla tendrá una nueva película.



En julio del 2019, en el marco de la Comic Con de San Diego, el creador afirmó frente a una multitud de seguidores: "No hay duda de que habrá otra película de 'Los Simpson' uno de estos días. Disney querrá algo por su dinero". Lo dijo en referencia a la adquisición de Fox por parte de Disney que se completó en marzo de este 2019 por USD 71 300 millones. filme, Groening aseguró que el largometraje aún no cuenta con un guión.



El pasado 20 de julio del 2019, el portal CinemaBlend publicó la entrevista en la que Groening confirmó la nueva película de 'Los Simpson'. En ella, el creador del exitoso show también dio detalles sobre cómo fue trabajar en 'The Simpsons Movie': "Esta es la verdadera respuesta. La primera película de 'Los Simpson' casi nos mata", declaró.