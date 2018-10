El final feliz del cumpleaños de Teddy, el niño al que sus compañeros dejaron solo

LEA TAMBIÉN

Teddy, el niño de seis años cuya historia conmovió al mundo, tuvo un final feliz en la celebración de su cumpleaños. Esto luego de que se viralizaran imágenes del menor de edad solo en una mesa que había reservado para celebrar junto a sus 32 compañeros de clase su sexto año de vida.

El pasado miércoles 24 de octubre del 2018, tal y como lo prometieron después de conocer la historia, el equipo de baloncesto Phoenix Suns llevó al menor a su juego contra Los Ángeles Lakers.



El partido acabó con una derrota en la cancha para los Suns, pero no queda duda de que se llevaron la victoria con Teddy. El equipo difundió ayer (25 de octubre del 2018) las imágenes del paso del pequeño por el estadio de baloncesto ubicado en Phoenix (Arizona).



Un primer clip muestra cómo el equipo recibió a Teddy. Le obsequiaron camisetas de los Suns personalizadas y le colocaron una corona; después de todo él sería el rey de la noche.

TEDDY IS IN THE BUILDING! 👑 pic.twitter.com/jiht7INcgU — Phoenix Suns (@Suns) 25 de octubre de 2018



Una segunda imagen muestra al menor de edad sentado muy cerca de la cancha junto al jugador Josh Jackson, alero de los Phoenix Suns. La fotografía suma hasta este 26 de octubre del 2018 119 retuits en la red social.

Pero la foto más tierna es una difundida tiempo después en el Twitter de los Suns. En ella, aparece el pequeño Teddy sobre la cancha con una sonrisa de oreja a oreja, muy alejada del rostro de tristeza que se volvió viral. El pequeño no solo fue el invitado de honor de los Suns, sino que también era la primera vez que acudía a un partido de la NBA.

Además, el pequeño fue el encargado de dar un saludo de buena suerte a los jugadores del equipo. Dos clips lo muestran chocando los cinco con dos de los basquetbolistas.

La historia de Teddy se volvió viral el pasado 21 de octubre del 2018. Con motivo de su cumpleaños número seis quiso invitar a sus 32 compañeros de clase a comer pizza, pero nadie llegó. Su madre, Sil Mazzini, captó la tristeza de su hijo en una imagen que compartió con el periodista de Arizona Nick Vinzant quien pidió a sus seguidores que le deseen a Teddy un feliz cumpleaños.

La respuesta fue abrumadora, cientos de personas solicitaron la dirección de Teddy para enviarle regalos y tarjetas de cumpleaños. Otros le dejaron felicitaciones en los comentarios de la publicación, tiempo después de la difusión de la imagen, la madre de Teddy comentó que le mostró a su hijo todos los mensajes "y ya está sonriendo".



Pero la historia no quedó allí, el equipo de fútbol Rising de Phoenix invitó a Teddy a un juego que disputarán este 26 de octubre, mientra que los Arizona Coyotes le organizaron al menor una nueva celebración de cumpleaños que tendrá lugar durante su juego de mañana (27 de octubre). El equipo informó que quienes deseen podrán acercarse ese día al recinto para entregarle un presente a Teddy.

Desde el ámbito de las celebridades, el músico DJ Khaled se hizo eco de la noticia y difundió en su cuenta de Instagram la fotografía del menor solo en su cumpleaños y escribió: "Bendiciones y feliz cumpleaños al joven rey Teddy. La familia Khaled y la fundación We The Best queremos enviarte un regalo de cumpleaños". Su publicación alcanzó más de 88 000 'me gusta' en la red social en 22 horas.