El final feliz de un accidental intercambio de bebés en un hospital de Brasil

El accidental error en una clínica de maternidad de Brasil, donde el pasado 9 de julio dos bebés fueron intercambiados y entregados a madres diferentes, tuvo este viernes 2 de agosto del 2019 un final feliz cuando los recién nacidos regresaron legalmente a sus progenitores biológicos.

El hecho ocurrió en el Hospital de Urgencias de Trindade, municipio del estado de Goiás (centro), cuando por razones que todavía son investigadas las pulseras de identificación y las ropas que vestían los bebés fueron intercambiadas.

Después de comprobarse el error mediante exámenes de ADN practicados a los bebés y a sus progenitores, los padres acudieron este viernes a la Comisaría de Trindade que adelanta las investigaciones y firmaron los documentos necesarios exigidos por la ley.

No obstante, en la noche del jueves 1 de agosto, ya los menores estaban con sus padres biológicos después de que las pruebas genéticas apuntaron sobre el error cometido en la clínica.

Genesio Vieira, uno de los padres y quien habló en nombre de las dos parejas, dijo a periodistas que actuaron siempre teniendo al "amor por encima de todo" y esperan que el hospital asuma su responsabilidad y repare los daños morales causados.

Entre tanto, Amanda Fátima Bueno, una de las tías, señaló: "Vamos a asimilar la situación. Ahora tenemos dos bebés. El amor no divide, multiplica".

La sospecha de un error en la clínica fue levantada, primero, por Vieira y su esposa Pauliana Maciel, quienes notaron que su hijo no se parecía con ellos, a pesar de los pocos días de nacido.



Una primera prueba de ADN comprobó que el menor no era hijo de Vieira y Maciel, por lo que la pareja denunció el caso ante las autoridades, que determinaron hacer el mismo tipo de examen a Aline Alves y Murillo Lobo, los supuestos padres del otro bebé.



El hospital, por su parte, comunicó que "fue la institución la que remitió a la autoridad policial los resultados de los exámenes de ADN" y que "no iría a comentar más del tema por considerarlo terminado" y será ahora la Policía la encargada de "relatar quién, de hecho, fue el responsable por el intercambio de bebés".