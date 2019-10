Búsqueda más reciente del avión de Amelia Earhart termina sin resultados

LEA TAMBIÉN

El misterio continúa. La más reciente búsqueda de los restos del avión de Amelia Earhart, la famosa aviadora estadounidense que desapareció sobre el Pacífico en 1937, finalizó sin resultados.

El diario The New York Times informó este martes 15 de octubre del 2019 que una amplia búsqueda realizada por un equipo a cargo de Robert Ballard, descubridor de restos del Titanic, no halló evidencia alguna de la aeronave de Earhart.



El canal National Geographic, que patrocinó la expedición, sacará al aire el domingo (20 de octubre del 2019) un documental sobre la búsqueda.



Earhart desapareció durante un vuelo pionero alrededor del mundo con el piloto Fred Noonan.



Su desaparición es uno de los mayores misterios de la historia de la aviación, fascinando a historiadores durante décadas y generando libros, películas y teorías en abundancia.



La creencia predominante es que Earhart, de 39 años, y Noonan, de 44, se quedaron sin combustible y amerizaron su Lockheed Electra bimotor en el Pacífico cerca de la remota isla Howland cuando se encontraban en una de las últimas etapas de su épico viaje.

Amelia Earhart desapareció volando en 1937 y no se han hallado rastros de ella ni de su avión. Foto: AFP.

Una de las teorías más populares es que Earhart y Noonan cayeron en la isla deshabitada de Gardner, ahora conocida como Nikumaroro, parte de la República de Kiribati, donde ella sobrevivió brevemente.



El Times dijo que Ballard y su equipo realizaron una búsqueda de dos semanas alrededor de Nikumaroro en agosto, utilizando el buque de investigación de última generación Nautilus, submarinos y drones.



A pesar de no encontrar una sola pieza del Lockheed Electra de Earhart, Ballard le dijo al periódico que sigue confiando en que eventualmente aparecerá.



“Ese avión existe”, dijo Ballard. “No es el monstruo del lago Ness, y se va a encontrar. No me voy a rendir", aseguró.



Earhart, quien ganó fama en 1932 como la primera mujer en volar sola a través del Atlántico, despegó el 20 de mayo de 1937 desde Oakland, California, con la esperanza de convertirse en la primera mujer en volar alrededor del mundo.

Ella y Noonan desaparecieron el 2 de julio de 1937 después de despegar de Lae, Papúa Nueva Guinea, en un desafiante vuelo de 4 000 kilómetros para repostar en Howland Island, una mota de territorio estadounidense entre Australia y Hawái.