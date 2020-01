El final alternativo de Joker que cambiaba radicalmente el universo de Batman

LEA TAMBIÉN

Una de las películas del año es, sin duda, 'Joker'. El viaje por la retorcida psique del espeluznante arlequín tuvo un final que sigue provocando discusiones entre el fandom, debido a la ambigüedad de lo que se muestra, sobre si lo sucedido, las revueltas provocadas por Arthur Fleck, han sido reales o no. Parece que el desenlace que había planeado Todd Phillips iba a ser más salvaje.

Ha sido Kevin Smith el que ha desvelado que el final iba a ser mucho más impactante de lo que, finalmente, se vio en el montaje final. Ha sido en su programa Fatman Beyond donde el director de 'Persiguiendo a Amy' ha revelado, con todo lujo de detalles, ese desenlace que quedó descartado.



"Originalmente, el final en el hospital fue muy diferente", empezó a contar Smith, cuya fuente está relacionada con la producción del filme ganador del León de Oro en la Biennale y que, inicialmente, dudó en contar lo que sabía para evitar que dicha fuente se viese con problemas en su trabajo.



"Él está en el hospital, empieza a reírse y entre dientes dice que solo estaba pensando en algo gracioso. Lo que se suponía que iba a pasar era que volvíamos a la escena de la muerte de Thomas y Martha Wayne para ver que fue él quien mató al matrimonio, dejando al pequeño Bruce gritando y llorando para después alejarse, darse la vuelta, encogerse de hombre y disparar al chiquillo. Después se daría paso a los créditos", detalló Smith.



"¡Qué demonios! ¡Este mundo no tendría a Batman!", exclamó indignado el cineasta. Un final, sin duda, impactante, pero que, efectivamente, hubiera añadido polémica a una cinta que ya es de por sí controvertida. Cierto es que en 'Joker' la imagen de Batman, como tal, no existe y que Joaquin Phoenix era reacio a que la historia estuviese demasiado enlazada con el mito del Caballero Oscuro.



Un final demasiado rupturista



Pero, claro, acabar de romper el lazo con el origen de Batman hubiera sido demasiado para los fans, que ya mostraron su escepticismo al ser una historia que no está relacionada con los cómics como tal. Aunque pueda verse ese final como una posibilidad de que haya una secuela, por lo declarado por Phillips, ha sido más una forma de relacionar la cinta con su material original que otra cosa.



Por otro lado, Warner tampoco hubiese visto con buenos ojos una muerte tan violenta y explícita al tratarse de un menor de edad, algo que, por supuesto, hubiera provocado también airadas discusiones e indignación, especialmente en Estados Unidos, país donde mayor reside la principal crítica al mensaje del filme.



'Joker' es una de las principales candidatas a ser una de las protagonistas de la próxima edición de los premios Oscar. El filme aspira a cuatro Globos de Oro, en categorías clave: mejor película dramática, mejor dirección y mejor actor dramático. La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix estará disponible en DVD, Blu-ray y UHD 4K el 7 de febrero.