Filtran audios en los que Amber Heard habría admitido golpear a Johnny Depp

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La estruendosa batalla judicial entre Amber Heard y Johnny Depp tomó un nuevo giro este domingo 2 de febrero de 2020 después de que el tabloide británico Daily Mail filtrara unos audios en los que la actriz admitiría haber golpeado a Depp.

La grabación, que no ha sido confirmada por ninguna de las partes, habría tenido lugar en el 2015, cuando la ex pareja tenía terapia para tratar de salvar su matrimonio. Estas sesiones quedaron grabadas en el celular de Heard bajo acuerdo entre ambas partes.



En una parte del audio se escucha a Depp explicando sus preocupaciones por el nivel de violencia en su relación. "No quiero dejarte, no quiero divorciarme, no te quiero fuera de mi vida. Solo quiero paz", dice el actor de 'Piratas del Caribe'. Y continúa: "si las cosas se vuelven físicas, tenemos que separarnos, tenemos que estar separados del otro, ya sea por una hora, 10 horas o un día".



Frente a esto, la actriz de 'Aquaman' responde: "No puedo prometerte que seré perfecta, no puedo prometerte que no volveré a usar la fuerza otra vez. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón", dice Amber en la grabación.



La grabación haría referencia a una noche en la que la pareja discutió y Depp salió de su casa. "Me fui anoche. Honestamente, te juro porque yo no podía soportar la idea de más violencia física, de más abuso físico entre nosotros", le responde Depp.



"Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te estaba golpeando, no te di un puñetazo", continúa en otra parte del audio. "Bebé estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo. Solo te estaba golpeando", le dice Heard.



En mayo del 2016 Heard presentó una demanda de divorcio acusando a Depp de abuso físico y verbal. La actriz solicitó una orden de alejamiento contra su ex pareja. Ambos se divorciaron en el 2017. Poco después Depp impuso una demanda por difamación por USD 50 milliones.