‘Sumergible’, película del director ecuatoriano Alfredo León, llegó al Festival de Cine de La Habana

‘Sumergible’, la nueva película del director ecuatoriano Alfredo León, tuvo su estreno latinoamericano en el marco del Festival Internacional de Cine de La Habana, en Cuba.

La cinta producida entre Ecuador y Colombia cuenta con un elenco internacional, entre los que figuran los colombianos Natalia Reyes y José Restrepo, el costarricense Leynar Gómez y el ecuatoriano Carlos Valencia.



El filme narra la historia de un bote sumergible de construcción artesanal, que sufre problemas mecánicos en alta mar. En su intento por arreglar la nave, los tripulantes encuentran a dos mujeres que iban ocultas en la zona de carga. La aparente jerarquía entre ellos se derrumba, sacando lo peor de cada uno, mientras buscan una solución para avanzar y llegar a su destino a tiempo.

Video: YouTube, canal: ClaquetaPlay ec

Entre los protagonistas se encuentra Natalia Reyes, actriz con más de 15 años de carrera que fue parte del elenco del filme ‘Terminator: destino oscuro’. Previo al estreno de ‘Sumergible’ en La Habana, la actriz conversó con este Diario sobre su experiencia en el nuevo proyecto de Alfredo León.



Reyes interpreta a Angie, conocida como ‘La reina’. “La construimos con una chica joven colombiana de un pueblo pequeño cercano a la costa pacífica colombiana, que es raptada y tomada como un regalo que añaden a la carga que va en el sumergible. En la travesía deberá encontrar la fortaleza interna para sobrevivir”.



León desarrolló su proyecto cinematográfico basándose en una serie de sumergibles artesanales que fueron capturados en las costas de Ecuador y Colombia intentando trasladar grandes cargamentos de droga al exterior.



“Éramos conscientes de que el relato no era colombiano o ecuatoriano sino de un grupo de personas reales que se ven involucrados en esta tarea impulsados por una necesidad urgente”, explica el productor colombiano Juan Pablo Solano.



Lo interesantes es ver cómo el flagelo del narcotráfico atraviesa a todos los distintos personajes de la sociedad. El filme muestra la cara B del narco que se nutre de personas comunes y reales que no se enriquecen, sino que son quienes realmente ponen su vida en riesgo”, dice Reyes.



La actriz se integró al equipo luego de un casting en el que también participó Carlos Valencia y el director. “Es un actor impresionante y desde los primeros ejercicios de actuación comenzamos a desarrollar una fuerte conexión, que se hizo más durante el rodaje por la historia entre los dos personajes”, dice Reyes sobre su trabajo junto al actor ecuatoriano.



Aunque la protagonista no sufre de claustrofobia, admite que sí llegó a sentir los estragos del encierro en la réplica del sumergible donde se filmó la cinta. “Me gusta navegar, pero esto de no tener una ventana y ver la referencia del horizonte terminó afectándome. Es un tema que requiere un manejo de control mental y saber controlar la ansiedad”.



Un rodaje demandante, dice Reyes, tanto física como mentalmente, pero del que se lleva una gran experiencia como actriz. “Los productores lograron que la película se rodara de una manera casi cronológica. Así que teníamos la sensación de ir contando esta historia de una forma real en la que además nos sentíamos cada vez más inmersos”.



Solano explica que el hecho de que la historia se desarrolle prácticamente en un solo espacio confinado con pocos actores facilita las operaciones logísticas y reduce los costos de producción. Sin embargo, también implica un gran desafío a nivel artístico que permita mantener al espectador atento a la historia. “Ahí el trabajo de Alfredo fue importante porque sabe cómo, dónde y cuándo filmar cada cosa para que se sienta que el relato fluye. Son personajes a los que acompañaremos en su viaje interno”.



La edición número 42 del festival se realiza en dos etapas, ambas en modalidad presencial. La primera fue en diciembre, con una selección no competitiva, y la otra en marzo del 2021, cuando se presentarán las obras en competencia. ‘Sumergible’ fue seleccionada para la primera dentro de la categoría Panorama latinoamericano, junto con otras 26 películas. “Celebrar el cine latinoamericano es muy importante porque hay un montón de talento, experiencia e historias”, aseguró Reyes sobre el estreno regional de ‘Sumergible’.