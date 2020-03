La filmación de la cuarta temporada de Stranger Things empezó

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este martes 3 de marzo de 2020, el gigante del streaming Netflix ilusionó a los fanáticos 'Stranger Things' una de las series originales de la plataforma más populares. Lo hizo al compartir un video en sus redes sociales que muestra a todo el elenco de la serie reuniéndose para dar lectura al guión de lo que será la cuarta temporada del show.

Caleb McLaughlin, quien da vida al personaje de Lucas Sinclair en 'Stanger Things' es el primero en aparecer en escena, abre unas puertas y permite el paso de la cámara. Mientras el recorrido de la filmación avanza, los actores y actrices de la serie aparecen mientras saludan unos con otros. El clip parece estar rodado con una cámara antigua, pues los jóvenes actores, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 18 años, no parecen saber cómo manejarla adecuadamente.



Las imágenes muestran, entre otros, a Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Hopper) y demás intérpretes de 'Stranger Things' empiezan a tomar asiento para la lectura del guión.

Video: Youtube Cuenta: Netflix Latonoamérica



Sadie Sink (Max Mayfield) menciona que se encuentran reunidos para “la primera lectura del guión de la cuarta temporada”. Letreros en los que lee "Silencio. Lectura en progreso" se observan en la sala y todos lo participantes de la serie tienen el libreto en sus manos.



Brett Gelman (Murray) es el último en aparecer en el video y dice “fuera de aquí, vete”. Finalmente el video muestra el nombre de la serie y un gran número cuatro.

Netflix todavía no anuncia la fecha de estreno de la cuarta temporada de 'Stranger Thigs'. Tampoco se han revelado mayores detalles de la trama. Sin embargo, un primer adelanto que se publicó como un regalo de San Valentín para los seguidores del show reveló que Hopper está vivo, pese a que en la última temporada del show se presumió que había fallecido