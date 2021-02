Las figuras del espectáculo son cuestionadas por denuncias públicas y escándalos

Músicos y actores internacionales se han visto envueltos en polémicos casos en las últimas semanas. Denuncias y escándalos han puesto a figuras públicas como Gina Carano, Marilyn Manson o Armie Hammer en el centro del escrutinio público.

Gina Carano ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas después de haber comparado la situación política de Estados Unidos con la Alemania Nazi.



“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños”. Ese fue parte del mensaje que la actriz texana compartió en sus redes sociales y que generó una ola de críticas.



Bajo el hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano), cientos de usuarios en Twitter rechazaron las declaraciones de la actriz, considerándolas como racistas y antisemitas. En medio del escándalo, Lucas Films decidió despedir a Carano, quien interpretó a Cara Dune durante las dos primeras temporadas de la serie de Disney+ ‘The Mandalorian’. Hasbro también canceló la producción de nuevas figuras de acción con la imagen de Carano.



A este polémico mensaje se suman otros en los que la actriz defendía la teoría de un supuesto fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, mientras que en septiembre del año pasado fue señalada por sus comentarios contra la comunidad transgénero.



El caso no terminó allí. La exluchadora de artes marciales mixtas respondió a su despido anunciando que empezará a producir su propia película junto a The Daily Wire. Al mismo tiempo hace un llamado a revelarse contra “la mafia totalitaria” de Hollywood, mientras se declara como otra víctima más de la cultura de la cancelación, en la que se generan acciones para retirar el apoyo o boicotear a figuras públicas que expresen posturas controvertidas.



A inicios de año, Armie Hammer sorprendió al público tras la filtración de una serie de mensajes privados que revelaban una supuesta satisfacción sexual por la sangre, la dominación y el canibalismo.



Tras la publicación de los mensajes, la exnovia del actor, Paige Lorenze reveló a Daily Mail detalles sobre un romance “profundamente traumático” y comparó la relación con la ficción ‘Cincuenta sombras de Grey’. La exesquiadora profesional dijo que Hamer le dejaba con frecuencia moretones y marcas de mordidas. Lorenze admitió que el actor de ‘Call me by your name’ le había hecho comentarios sobre canibalismo y le había marcado la letra A con un cuchillo sobre su piel.

Tras la polémica, el actor abandonó la producción de una serie que trata sobre el desarrollo de la película ‘El padrino’. Anteriormente, se anunció la salida de Hammer de la película ‘Shotgun Wedding’, que iba a filmar en República Dominicana junto a Jennifer López.



Marilyn Manson vuelve al ojo de la polémica tras una denuncia por abuso físico y psicológico por parte de su expareja Evan Rachel Wood. Ambos mantuvieron una corta relación durante 2010. El artista respondió con un mensaje en redes sociales en el que rechaza las acusaciones.



“Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes para la controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son distorsiones horribles de la realidad”, dijo Manson.



En medio de la polémica, el sello discográfico Loma Vista Recordings se desvinculó del artista estadounidense. Además, la cadena Starz ha decidido eliminar el próximo episodio de la serie ‘American Gods’, en el que Manson aparecía.



La denuncia de Evan Rachel Wood animó a otras personas que han tenido una relación personal o profesional con el cantante a compartir sus testimonios. Al menos seis personas han compartido relatos sobre abusos físicos y mentales por parte de Manson.



No obstante, Dita Von Teese, exesposa del cantante, utilizó sus redes sociales para aclarar que su relación fue distinta. “Por favor, sepan que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros siete años juntos como pareja. Si lo hubiera hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui (del matrimonio) 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas”, escribió la bailarina.



A raíz del movimiento Me Too, las denuncias contra figuras que son parte de la industria del espectáculo son cada vez más frecuentes, con consecuencias legales, pero también laborales.