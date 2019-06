Una fiesta de cumbia y música ecuatoriana se vivió en la Quito- Últimas Noticias 15K

LEA TAMBIÉN

Israel Brito fue el encargado de reabrir el concierto que se realiza este domingo 2 de junio del 2019 en el estadio Olímpico Atahualpa, en celebración de la 59 edición de la carrera Quito- Últimas Noticias 15K y de la victoria del ciclista carchense Richard Carapaz, en el Giro de Italia.

El show arrancó a las 08:30, con la intervención de Gerardo Morán y Tierra Canela, pero se hizo una pausa para dar paso a la transmisión en vivo de la carrera a contrarreloj de Richard Carapaz, con la que se coronó como campeón de la competencia ciclística italiana. Después, se realizó la premiación a los ganadores de la ÚN 15K.



A las 11:30, la música regresó al Batán, con Israel Brito. El ambateño interpretó canciones conocidas por el público, como El Aguacate y Ángel de Luz. Después, le dio paso a su hija Britta, quien junto a Anabel Naranjo puso el toque urbano.



Los Hermanos Despecho pusieron a bailar al público con un set de canciones en clave de cumbia, como Caray y Querida, originales de Juan Gabriel. El dúo siguió con temas bailables, como Si una vez, de Selena; y Noches de Fantasía. También interpretaron su sencillo Cosas del amor.

Las personas bailaban en el palco del estadio al ritmo de cumbia, cuando se subió al escenario Renato Abad, quien se dio a conocer por su participación en 'Yo me llamo', como Américo. Haciéndole honor al papel que realizó en el concurso televisado, el artista inició su presentación con El Embrujo, una de las canciones más conocidas de su colega chileno.



Dónde venderán buen trago, Juguete Caro, Nostalgia y Te vas fueron las canciones con las que siguió Abad. También lanzó discos desde la tarima al público, que bailaba con las palmas arriba. El intérprete se despidió con Que levante la mano, dejando a los asistentes corear gran parte de la canción, pero las personas no lo dejaron bajar del escenario. El artista finalizó su intervención con Avecilla y Apostemos que me caso.

La fiesta musical finalizó cerca de las 13:00 y a continuación se realizó el sorteo del auto, que se efectúa todos los años entre los participantes de la carrera.