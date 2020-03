El Fidelio de Beethoven se estrena por la televisión pública austríaca para sortear al coronavirus

LEA TAMBIÉN

El nuevo montaje del Fidelio de Beethoven, dirigido por el oscarizado actor austríaco Christoph Waltz, tuvo que recurrir a la retransmisión televisiva para poder ver la luz, debido al cierre de teatros ordenado por el Gobierno para ralentizar la expansión de coronavirus.

La obra iba a estrenarse el pasado lunes 16 de marzo de 2020 en el Theater an der Wien de Viena, el mismo escenario en el que el propio Beethoven la presentó en 1805, en uno de los acontecimientos culturales más esperados en Austria este año, cuando se celebra el 250 aniversario del nacimiento del músico alemán.



Al no ser posible el estreno con público, la obra se va a presentar hoy,20 de marzo de 2020, en abierto en la radiotelevisión pública austríaca ORF, que ya la semana pasada había grabado la función durante los ensayos.



Esta versión de Fidelio, la única ópera que compuso Beethoven, es la segunda ópera que escenifica Waltz, tras su trabajo en "El caballero de la rosa", de Richard Strauss, en 2013.



Waltz ha ganado dos Oscar por las películas Inglourious Basterds (Malditos bastardos) y Django Unchained (Django desencadenado), ambas dirigidas por Quentin Tarantino.



El actor ha elegido adaptar la segunda versión que hizo Beethoven de Fidelio, que fue presentada en 1806 con solo dos actos, frente a los tres del montaje original.



El montaje que presenta ahora el Theater an der Wien está protagonizado por Nicole Chevalier, como Leonore (Fidelio); Eric Cutler, como Florestan; y Gábor Bretz como Don Pizarro.

Antes de que la ORF emita en abierto la función a las 22:30 local de este 20 de marzo, la obra podrá verse a partir de las 19:00 (18:00 GMT) en las plataformas de pago por visión myfidelio.at y medici.tv.