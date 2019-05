El Festival de la Lira lanzó su convocatoria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La séptima edición del Festival de la Lira se cumplirá entre el 11 y el 14 de noviembre del 2019, en Cuenca. La presentación y convocatoria a los participantes de este certamen hispanoamericano de poesía se realizó este martes 21 de mayo de 2019, en la matriz del Banco del Austro, en el Centro Histórico de la capital azuaya.

El Festival, en esta ocasión, rendirá un homenaje a los poetas que conformaron el grupo ELAN, que tuvo su presencia desde a finales de la década de los 40. Sus integrantes fueron Jacinto Cordero, Emanuel Jara Idrovo, Arturo Cuesta, Hugo Salazar, Eugenio Moreno y Teodoro Vanegas. ELAN es una palabra francesa que significa impulso y fuerza vital.



Esta séptima edición del certamen contará con poetas internacionales invitados como el argentino Jorge Boccanera, la mexicana Elsa Cross, la peruana Victoria Guerrero, la chilena Rosabetty Muñoz, el colombiano Fernando Herrera, entre otros. En el caso de los ecuatorianos estarán Violeta Luna, Lucila Lema, Rocío Soria, Jorge Aguilar y Franklin Ordóñez.



La inauguración del festival será el 11 de noviembre. En las mañanas se cumplirán coloquios y recitales en plantes educativos cuencanos y en el Museo de Las Conceptas para los estudiantes universitarios. Este evento cuenta con el apoyo de las universidades del Azuay, Cuenca, Católica, Politécnica Salesiana y Técnica Particular de Loja. También, de la Municipalidad de Cuenca y de la Casa de la Cultura del Azuay.



En las noches, en cambio, se efectuarán recitales abiertos al público y el 14 de noviembre se cumplirá la ceremonia de clausura y premiación.



Los poetas interesados en participar deben presentar sus obras publicadas en idioma español entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018. Deben enviarlas a la matriz del Banco del Austro en Cuenca. Los organizadores solo aceptarán un solo título por autor.



No podrán participar quienes hayan ganado premios o menciones de honor en las ediciones anteriores. Tampoco aceptarán reediciones, recopilaciones, ni ediciones personales o de autor, es decir libros que no hayan sido publicados por un sello editorial debidamente establecido, ya sea público o privado. Los poemas deben ser entregados entre el 21 de mayo y el 21 de agosto de 2019.



El ganador, que sea escogido por un jurado internacional, recibirá la Lira de Oro y USD 30 000. También, habrá una mención de honor entregada por la Municipalidad y USD 5 000 que otorgará el Banco del Austro. El veredicto se conocerá el 13 de noviembre.

En la edición anterior llegaron 105 obras y un jurado nacional preseleccionó 13 para la deliberación del jurado internacional. En ese entonces, el poemario ‘Las Maneras del Agua’ de Minerva Margarita Villereal obtuvo el primer premio ‘Lira del Oro’.