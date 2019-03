Rodajes de 'The Batman' y 'Guardians of the Galaxy 3' ya tienen fecha

LEA TAMBIÉN

La legendaria rivalidad entre Marvel y DC continúa. Mientras la 'Distinguida Competencia' sigue reorganizando sus proyectos cinematográficos, la 'Casa de las Ideas' prepara su futuro tras 'Avengers: Endgame'. Y entre los próximos proyectos ya hay fecha para que arranque el rodaje de 'The Batman' de Matt Reeves y 'Guardians of the Galaxy 3', del recientemente reincorporado James Gunn.

Por un lado, según informa Production Weekly, la próxima película del Caballero Oscuro, que aún no tiene un actor asignado tras el abandono de Ben Affleck, comenzará en diciembre de 2019. No se ha especificado una fecha concreta para la producción, pero Warner y DC están poniendo todo su empeño en que la película dirigida por Matt Reeves siga adelante.



Aunque la trama de 'The Batman' es un misterio, ha trascendido que la historia estará centrada en un joven Bruce Wayne. El director está buscando una "cara joven y conocida" para ser el nuevo 'Hombre Murciélago' y entre el fandom resuenan nombres como Jake Gyllenhaal, Ben Barnes o incluso Robert Pattinson.



"Es un gran punto de vista impulsado por la historia de Batman", explicó Reeves en una entrevista. "Se cuenta directamente sobre sus hombros, y espero que sea una aventura emocionante pero también emotiva. Es una historia de Batman detective como no hemos visto nunca en el cine. Los cómics tienen mucha historia sobre eso, él es el mejor detective del mundo".



'The Batman' tiene previsto su estreno el 21 de junio de 2021.



James Gunn está de vuelta



El listado de Production Weekly también ha revelado que 'Guardians of the Galaxy 3' comenzará su filmación en febrero de 2021, bajo el nombre provisional Hot Christmas. Gunn fue despedido a finales de 2018 por unos polémicos tuits publicados hace años, pero gracias al apoyo de los protagonistas de la película, y del resto del equipo de Marvel, la compañía rectificó y el director volverá a capitanear la tercera aventura cinematográfica de Gamora, Star-Lord y compañía.



Las fechas de inicio de rodaje de Guardianes coinciden con los otros proyectos de Gunn. Curiosamente, cuando fue despedido de Disney, el director fichó por DC para la segunda entrega de 'Suicide Squad', que contará con Idris Elba en el papel de un desequilibrado Deadshot.



Está previsto que 'Sucide Squad 2' llegue a los cines en agosto de 2021 y, por tanto, que Gunn concluya su filmación antes de volver a los estudios Pinewood para encargarse de la tercera entrega de Guardianes. Ésta es la primera vez que un cineasta va a trabajar para ambas compañías de forma simultánea.

Aunque la fecha de lanzamiento de 'Guardians of the Galaxy 3' nunca ha sido revelada, Kevin Feige informó que se retrasó tras el despido de Gunn y Marvel centró su Fase 4 en otros proyectos como 'Black Widow', 'The Eternals' y 'Shang-Chi'. Sin embargo, el presidente de Marvel Studios ya aseguró que seguirían usando el guion del director, antes incluso de que fuese readmitido.