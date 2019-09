El concierto de la banda de thrash metal Slayer en Quito se reprogramó para el próximo 26 de septiembre del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El concierto que la leyenda de thrash metal estadounidense, Slayer, presentará por primera vez en Quito se reprogramó para el próximo jueves 26 de septiembre del 2019, un día antes de la fecha anunciada (viernes 27). Lo confirmó Kerry King, guitarrista y fundador de la banda, través de la cuenta oficial de Facebook de la agrupación este lunes 2 de septiembre.

El motivo: problemas logísticos de la banda, dijo el músico. Asimismo, indicó que las entradas adquiridas hasta hoy serán válidas para la nueva fecha. El escenario será el Coliseo General Rumiñahui, en Quito. King no perdió la oportunidad de convocar a sus seguidores en Ecuador y exclamó: "¡Vengan a 'rockear' conmigo!".



La productora del evento informó que quienes no puedan asistir al concierto podrán solicitar la devolución del dinero de los boletos en TicketShow. Otra opción es cambiar las entradas por próximos recitales del género en Quito: Scorpions, Slipknot, Warcry o Barón Rojo.

El concierto de la agrupación, liderada por el vocalista chileno Tom Araya, en tablas ecuatorianas marca el final de toda una generación ávida por escuchar sus riffs. Este 2019, los veteranos del metal ponen punto final a la banda y -como tributo a sus fans- rotan por el mundo para presentar su show en el marco de su gira Final World Tour. Para el público ecuatoriano, las entradas salieron a la venta el sábado 15 de junio a escala nacional. Se presentan tres localidades: Rainning Blodd a USD 120, Angel of Death a USD 82 y South of Heaven a USD 52.

La banda, que nació en 1981, anunció en enero del 2018 que su historia llegaba al final. Silencian sus instrumentos después de crear Angel of death (1986), considerada la "canción más pesada de la historia".



"The end of days is near...to make it's exit...with one final world tour" (El fin de los tiempos se acerca y para hacerlo exitoso, se celebrará su gran final con una última gira mundial), rezó el mensaje que la banda publicó cuando anunció su despedida.



Con más de 37 años de trayectoria musical y más de 15 álbumes de estudio, el cuarteto norteamericano compuesto por el bajo y la voz de Araya, las cuerdas de Kerry King y Gary Holt y la batería de Paul Bostaph repasarán un catálogo musical compuesto por canciones legendarias como Rainning blood y Seasons in the Abyss.

Video: YouTube, cuenta: Slayer

Forjada en los suburbios de Los Ángeles en 1981, la supervivencia de Slayer y su aporte al género metalero se gestaron con la publicación de 'Reign in blood', el disco estrella de la banda.

Pródigos y dueños de un sonido contundente, se convirtió en una banda de culto junto con sus agrupaciones colegas: Metallica, Megadeth y Anthrax. Las formaciones fueron catalogada por sus seguidores a escala mundial como 'The Big Four' o 'Las cuatro grandes del thrash metal'.



La génesis de Slayer tiene sangre latina. Fueron Kerry King y Jeff Hanneman (+) quienes visionaron la agrupación, pero necesitaban una voz y baterías potentes. Las encontraron en el chileno Tom Araya y el artista cubano Dave Lombardo.

Tras las muerte de Hanneman y la polémica salida de Lombardo de la agrupación, la formación de estabilizó con Gary Hold, de Exodus y Paul Bostaph, de la emblemática banda Testament.