Estos son los favoritos de los lectores de EL COMERCIO para llevarse los Oscar 

El pasado 30 de enero del 2019, poco después de que se conocieron los nominados a los premios Oscar, EL COMERCIO invitó a sus lectores a votar por sus favoritos. Los ganadores serán revelados la noche de este 24 de febrero del 2019, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos desvele los ganadores de la 91 edición.

Las categorías que estuvieron habilitadas para la votación creada por EL COMERCIO fueron: Mejor película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz Principal, Mejor Actor Secundario, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Filme en idioma no inglés y Mejor Filme Animado.



Hasta las 18:30 de este 24 de febrero del 2019, a menos de dos horas de que se conozcan los ganadores, el filme 'Bohemian Rhapsody' que cuenta la historia de la legendaria banda de rock Queen y su cantante principal Freddie Mercury obtuvo el mayor número de votos (581) por parte de nuestros lectores para llevarse la estatuilla en la categoría Mejor Película.



En segundo lugar quedó el filme 'Black Panther' con 322 votos y en tercero 'Roma' de Alfonso Cuarón con 309 votos. Les siguen 'A Star is Born' con 110 votos, 'Blackklansman' con 34 votos, 'The Favourite' con 27 votos, 'Vice' con 26 votos y por último 'Green Book' con 25 votos.



En la categoría Mejor Director, nuestros lectores se inclinaron por el mexicano Alfonso Cuarón, que obtuvo 609 votos por su filme 'Roma'. Le siguen Spike Lee (128) con 'Blackkklansman', Adam McKay (45) con 'Vice', Yorgos Lanthimos (27) con 'The Favourite' y Pawel Pawlikowski (26) con 'Cold War'.



El actor encargado de dar vida a Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody', Rami Malek fue el favorito para llevarse el Oscar a Mejor Actor Principal con 712 votos. Le siguen Christian Bale con 146 votos por 'Vice', Bradley Cooper con 137 votos por 'A Star is Born', Willem Dafoe con 62 votos por 'At Eternety's Gate' y Viggo Mortensen con 38 votos por 'Green Book'.



En la categoría Mejor Actriz Principal, la favorita fue la mexicana Yalitza Aparicio quien obtuvo 517 votos por su actuación en 'Roma'. Le siguen Lady Gaga con 216 votos por 'A Star is Born', Glenn Close con 135 votos por 'The Wife', Melissa McCarthy con 102 votos por 'Can You Ever Forgive Me' y Olivia Colman con 24 votos por 'The Favourite'.



El ganador de la categoría Mejor Actor Secundario fue Mahershala Ali con 310 votos por su papel en 'Green Book'. Le siguen Sam Elliot con 163 votos por 'A Star is Born', Adam Driver con 125 votos por 'Blackkklansman' y por último Sam Rockwell quien obtuvo 77 votos por su papel en 'Vice'.



La favorita para llevarse el Oscar en la categoría Mejor Actriz Secundaria fue Amy Adams con 294 votos por su rol en 'Vice'. En segundo lugar está Emma Stone con 218 votos por 'The Favourite', en tercero Marina de Tavira con 154 votos por su papel en 'Roma', Rachel Weisz con 88 votos por 'The Favourite y en último puesto quedó Regina King con 44 votos por 'If Beale Street Could Talk'.



'Roma' del mexicano Alfonso Cuarón se llevó el mayor número de votos en la categoría Mejor Filme en idioma no inglés con 624. En el segundo puesto quedó el filme polaco 'Cold War' y en el tercero hubo un empate de 39 votos entre los filmes 'Caperanum' de Líbano y 'Shoplifters' de Japón. El filme con menor número de votos (29) fue 'Never Look Away' que compite por Alemania.



Finalmente, los lectores de EL COMERCIO creen que la estatuilla del Mejor Filme Animado recaerá en 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' al darle 283 votos. Muy cerca, en el segundo lugar, quedó 'Incredibles 2' con 257 votos. En tercer lugar está el filme 'Ralph Breaks the Internet' con 140 votos y finalmente con 25 votos se encuentra 'Mirái'.



A las 20:00 de este 24 de febrero del 2019, la Academia comenzará la ceremonia en la que desvelará los nombres de los ganadores de la 91 edición de los premios Oscar. Puede seguir en vivo la cobertura de este evento en el siguiente enlace.