La saga 'Fast and Furious' llegará a su fin con las películas 10 y 11

La saga principal de 'Fast and Furious' llega a su fin. Vin Diesel ya había adelantado anteriormente la posibilidad de terminar la franquicia con una décima película. Sin embargo, en lugar de ser una única cinta final, Universal Pictures ha confirmado que la saga tendrá un desenlace de dos partes, ambas dirigidas por Justin Lin.

Según informa Deadline, habrá dos películas de la taquillera saga más después de 'Fast & Furious 9', que llegará a los cines el año que viene tras sufrir varios retrasos por la pandemia de coronavirus.



Aún no se conoce cuándo comenzará la producción de esta doble entrega final a las órdenes de Lin, director de cinco películas de la saga, pero según la publicación estadounidense contará con Vin Diesel y traerá de vuelta a Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang.



Por el momento se desconoce si aparecerán en estas dos últimas películas Dwayne Johnson y Jason Statham, protagonistas del spin-off Hobbs & Shaw que ya está preparando su secuela. Además, está también en marcha un spin-off femenino, con lo que la décima y undécima película de Fast and Furious no supondrá el fin de la franquicia, solo en desenlace de la saga principal.



El universo de la familia de Dominic Toretto y compañía seguirá ampliándose tanto en la gran pantalla como en la pequeña, donde ya cuenta con una serie de animación, Fast & Furious: Espías, estrenada por Netflix.



'Fast & Furious 9', también dirigida por Lin, continuará con la historia del elenco principal y Charlize Theron como villana, y cuenta con las incorporaciones de John Cena, Helen Mirren, Cardi B y Ozuna.

En la nueva cinta, el equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado. Tras varios retrasos por la pandemia de coronavirus, está previsto que 'Fast & Furious 9' llegue a los cines en mayo de 2021.



La última cinta de la franquicia, 'Fast & Furious 8', llegó a los cines en 2017. La película fue un éxito de taquilla y recaudó 1.236 millones de dólares a nivel mundial. Las ocho películas de la saga 'Fast & Furious' y el spin-off, Hobbs & Shaw, han recaudado 5.891 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiendo la franquicia en una de las más exitosas de la historia del cine.



Su entrega más exitosa fue 'Fast & Furious 7' (2015), la cinta durante cuyo rodaje tuvo lugar la trágica muerte de Paul Walker, la gran estrella de la saga junto a Vin Diesel, con más de 1.500 millones de dólares en taquilla.