El show de patinaje sobre hielo Fantasy on Ice se estrena este 22 de noviembre

El clásico de la literatura infantil ‘La Cenicienta’ será parte del espectáculo que la compañía rusa de patinaje sobre hielo Fantasy on Ice presentará en Quito. La inauguración es hoy (21 de noviembre del 2018), a las 20:00, en una carpa montada en La Pradera Megaplaza.

Veinte patinadores sobre hielo interpretarán el cuento de hadas en la primera parte del espectáculo. Como segundo número, los artistas presentarán una revista de patinaje artístico, en la que harán rutinas con saltos y acrobacias propias de las Olimpiadas.



Esta es la primera vez que la compañía llega a Ecuador. De hecho, la gira por Latinoamérica empezó hace un mes en Brasil, con paradas en 15 ciudades. Antes de venir a Quito, la producción hizo una pequeña pausa, pero desde este martes 20 de noviembre del 2018 ya están unas 30 personas trabajando en el levantamiento del escenario.



Alexander González, de la empresa Show Arts y productor del evento, contó que la pista viene desde Rusia. Esta cuenta con maquinaria de última tecnología que permite generar hielo, con las condiciones necesarias para el patinaje artístico, en dos días.



La carpa, por otro lado, es una contratación local, con el espacio y la altura adecuada para además montar estructuras donde se realizarán demostraciones aéreas.

Parte del elenco de Fantasy on Ice conformado por patinadores rusos de nivel olímpico. Foto: cortesía.



Los mejores patinadores de Rusia son reclutados y seleccionados para ser parte de la compañía Fantasy on Ice. Es el caso de Kristina Astakhova, quien es considerada la sexta mejor patinadora del mundo. Astakhova contó que empezó a patinar sobre hielo a los cuatro años, lo que le ha llevado a participar en competencias en todo el mundo. Se retiró del mundo deportivo en este 2018, después de las Olimpiadas de Invierno, a los 21 años, y se unió a la compañía.



“Si la pista está lista, trabajamos cuatro horas sobre el hielo al día; si no está lista, trabajamos ocho horas en el piso. Es un trabajo constante y de mucho esfuerzo diario”, dijo.



Georgii Lebedev es uno de los compañeros de Astakhova. También empezó a patinar cuando era muy niño, y aunque su carrera deportiva fue exitosa, siente que su vida adquirió un sentido mayor desde que se unió a la compañía. “Aquí puedo demostrar el arte del patinaje sobre hielo, ya no solo el deporte. Eso me hace muy feliz”, expresó Lebedev.

Fantasy on Ice estará en Quito hasta el 2 de diciembre. Después, la compañía viajará a Guayaquil, donde se presentará desde el 12 hasta el 30 de diciembre.