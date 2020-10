Los fans de John Lennon celebran su natalicio con música y shows virtuales

LEA TAMBIÉN

Al cumplirse 80 años del nacimiento de John Lennon, el mundo recuerda al artista con música y eventos virtuales alrededor del mundo. Su obra musical como miembro de los Beatles y como solista ha tenido una influencia decisiva en las nuevas generaciones de artistas, que hoy le rinden tributo.

Fue en Liverpool, Inglaterra, donde John Winston Lennon vino al mundo un 9 de octubre de 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Hijo de Julia y Alfred Lennon, tuvo una infancia atípica, que reforzó un carácter inconformista y rebelde.





Sus inicios



Su madre le compró su primera guitarra cuando la fiebre del rock and roll llegó a Gran Bretaña a mediados de los años 50. Bajo esa influencia, a los 15 años formó su primer grupo musical llamado The Quarrymen, a través del cual conoció Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr que pasarían a la historia como The Beatles.



A los 18 años escribió su primera canción llamada Hello Little Girl, inspirado en una melodía que escuchaba cantar a su madre, Julia. El tema fue interpretado por varios grupos, incluido The Beatles, y que también fue parte de la película biográfica ‘Nowhere Boy’ (2010).



Entre 1962 y 1969 Lennon y McCartney escribieron alrededor de 180 canciones acreditadas de forma conjunta, lo cual no ha estado exento de polémica y disputas legales. De esta etapa, quedan algunas de las canciones que cambiaron la historia del pop rock, como A Hard Day’s Night, ¡Help!, Norwegian Wood, Strawberry Fields Forever, entre otras.





Su carrera como solista



Lennon inició su propio camino como solista con el lanzamiento del disco ‘John Lennon / Plastic Ono Band’. De su primera etapa en solitario se destacan temas confesionales como Mother y otros más críticos y contestatarios como Working Class Hero o Power to the People, mientras que Imagine se convirtió en un himno contra la guerra.



De su ‘fin de semana perdido’, como llamó al periodo en el que estuvo separado de Yoko Ono, surgió el disco ‘Mind Games’, en el que se destacan temas One Day (at a Time), You are Here y la canción que da nombre al álbum.



Dedicado a la vida familiar, Lennon escribió y publicó su séptimo y último álbum de estudio llamado ‘Double Fantasy’, que fue promocionado con el sencillo (Just Like) Starting Over. El siguiente trabajo discográfico, ‘Milk and Honey’, sería publicado póstumamente.



Antes de su muerte en diciembre de 1980, John Lennon imaginaba un mundo sin fronteras ni dogmas, en el que todas las personas vivan en paz. Sus canciones aún abrigan esa esperanza, sin dejar de sonar en cada aniversario de su nacimiento.





Un homenaje musical



El próximo viernes 9 de octubre del 2020, Lennon cumpliría 80 años y, aún en su ausencia, sus amigos y seguidores lo celebran con música en una serie de eventos que se realizan dentro y fuera del Ecuador.



El Strawberry Fields vuelve a abrir sus puertas tras siete meses de cierre con un homenaje a Lennon, en el que se escuchará la música del artista en discos de vinil. El evento será el viernes 9 de octubre a las 20:30, en la av. González Suárez y 12 de Octubre, norte de Quito.



El grupo de músicos quiteños La Madame presentará un concierto presencial y virtual en tributo a John Lennon. Cinco músicos en escena repasarán los temas más emblemáticos en la carrera del artista inglés en un concierto desde el Teatro Variedades, este jueves 8 de octubre a las 17:00.



También habrá espectáculos virtuales como John Lennon is the way, el miércoles 7 de octubre a las 16:00 por Facebook Live de Music Nights. El músico estadounidense Hal Bruce también ofrecerá un concierto gratuito por Facebook Live, el jueves 8 de octubre a las 13:00. El colectivo We Love The Beatles también ofrecerá un show de bandas tributo, el viernes 9 de octubre, desde las 09:00, por el fanpage del grupo en Facebook.



El Teatro Within presentará el cuadragésimo concierto anual de caridad en tributo a John Lennon. El concierto se transmitirá de forma gratuita en la página web www.lennontribute.org, desde el viernes 9 de octubre a las 18:00 hasta la medianoche del lunes 12 de octubre. El programa incluye actuaciones de tributos anteriores y nuevas presentaciones con la participación de artistas como Patti Smith, Jackson Browne, Natalie Merchant, Rosanne Cash, Taj Mahal, entre otros. Los fondos recaudados serán donados a programas para personas con cáncer.