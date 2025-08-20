La boy band surcoreana BTS confirmó un evento global que promete emocionar a sus seguidores: ‘Movie Weeks’. ¿De qué se trata? Te contamos.

Fans de BTS prepárense, un evento sorpresa llegará este septiembre a las salas de cine

Se trata de un maratón de conciertos proyectados en salas de cine durante 13 días consecutivos, del 24 de septiembre al 5 de octubre.

La iniciativa permitirá a los fans disfrutar de la energía de la agrupación surcoreana en la gran pantalla, sin necesidad de asistir a un estadio.

Conciertos icónicos de BTS que no te puedes perder

Según BigHit Music, la compañía detrás de BTS, ‘Movie Weeks’ ofrecerá una selección de actuaciones históricas y presentaciones icónicas de la banda.

Cada día de proyección contará con un concierto diferente, asegurando que los espectadores puedan revivir los momentos más memorables de los siete integrantes.

Los organizadores precisaron que los cines participantes cumplirán con estándares de calidad de audio y video, replicando lo más fielmente posible la experiencia en vivo.

Países y cines confirmados para ‘Movie Weeks’

El evento tendrá alcance internacional. Entre los países confirmados para las proyecciones se incluyen Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, México, Brasil y Corea del Sur, entre otros. La lista completa se publicará en la web oficial de BTS y en las redes sociales del grupo, donde los seguidores podrán consultar horarios y adquirir entradas anticipadas.

Experiencia única para fans de BTS: contenido exclusivo y detrás de cámaras

Este tipo de iniciativas refleja la creciente tendencia de trasladar conciertos a entornos cinematográficos, ampliando la experiencia de los fans que no pueden asistir físicamente a los shows.

Además, fortalece la conexión entre la banda y su comunidad global, conocida como ARMY, que ha demostrado gran entusiasmo por cada proyecto audiovisual lanzado por BTS.

Entradas anticipadas para ‘Movie Weeks’: cómo conseguirlas

Los boletos estarán disponibles en plataformas de venta autorizadas y los organizadores recomiendan adquirirlos con antelación, debido a la alta demanda anticipada.

Los seguidores que asistan tendrán la oportunidad de disfrutar de contenidos exclusivos y material detrás de cámaras, lo que convierte a ‘Movie Weeks’ en un evento único dentro del calendario del grupo.