Fanáticos de 'Bob Esponja' quieren que canción de un episodio suene en el Super Bowl

Desde que Stephen Hillenburg, creador de ‘Bob Esponja’, murió el pasado 26 de noviembre del 2018, los seguidores de la serie han tratado de rendirle tributo. Para este 2019, los fanáticos solicitaron un peculiar tributo a la banda estadounidense Maroon 5, que será el platillo principal del escaparate intermedio del Super Bowl que tendrá lugar el próximo 3 de febrero.

A través de una petición creada en el portal Change.org, los seguidores pidieron al conjunto estadounidense que interprete Sweet Victory, una canción con toques románticos que Bob Esponja y sus amigos cantan para salvar una orquesta dirigida por Calamardo en un episodio emitido en el 2005.



En el programa animado de televisión, la presentación de la banda en la que están Bob Esponja, Patricio, Arenita, Plankton y otros personajes del Fondo de Bikini se desarrolla en el Tazón Burbuja, un show equivalente al Super Bowl en el mundo de la esponja más famosa del mundo. Este capítulo es el número 15 de la segunda temporada de la serie titulado, ‘Band Geeks. C.H. Greenblatt’.

Video: YouTube, cuenta: Nikelodeon.

“Como un tributo a su legado, sus contribuciones a una generación de niños, y para mostrar verdaderamente la grandeza de esta canción, pedimos que Sweet Victory se escuche en el espectáculo de medio tiempo”, dice la descripción de la solicitud que suma más de 195 000 firmas hasta este jueves 31 de enero del 2019.



La banda, liderada por Adam Levine, no ha respondido a la petición. Pero su ‘frontman’ sí se pronunció sobre su histórica participación en el show en una entrevista con revista People.

“Actuar en el Super Bowl es un sueño que nuestra banda persigue desde hace mucho tiempo. Agradecemos la oportunidades a la NFL y también que, junto con Interscope Records, hayan hecho una donación a Big Brothers Big Sisters, que tendrá un gran impacto en favor de niños de todo el país”, comentó el letrista de canciones como She Will Be Loved y This Love.