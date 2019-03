Familia que velaba a fallecida en Florida halló en su ataúd a otra mujer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La familia de Norma Newman, fallecida en el sur de Florida (EE.UU.), descubrió que dentro del féretro que estaba velando en una funeraria no estaba ella sino otra mujer y ahora tratan de averiguar si fue enterrada en lugar de esa "completa desconocida", según informaron a un medio local.

Fue una hermana de Norma Newman quien se dio cuenta de que no era ella cuando se acercó al féretro el pasado sábado (9 de marzo del 2019) durante el velatorio en la funeraria Roy Mizell & Kurtz de Fort Lauderdale, ciudad situada a unos 40 kilómetros al norte de Miami.



"Yo dije esta no es mi hermana. Es alguien a quien no conocemos", señaló Cuinthia Webber, hermana de la fallecida, al canal News 7 WSVN.



La familia fue entonces a ver quién era la mujer que ocupaba el lugar de Newman y le dijeron al personal de la funeraria que ni siquiera se parecía físicamente a ella.



Una de las nietas de la fallecida notó que no estaba un lunar que su abuela tenía en la cara y le dijeron que se lo habían cubierto con maquillaje.



Para lo que no tuvieron explicación fue para el hecho de que Newman solo tenía cuatro dedos en un pie y la "completa desconocida" los tenía todos.



El canal News 7 WSVN señaló que la funeraria reconoció el error pero no ha dado indicaciones de lo ocurrido con el cuerpo de Newman.

Ese medio habló con la familia de otra mujer fallecida cuyo funeral se efectuó en la misma funeraria a comienzos de este mes y que le dijo que tienen razones para creer que el cuerpo que enterraron puede ser el de Newman.