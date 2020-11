Una familia enfrenta una amenaza espacial

Cuando el peso de la realidad es demasiado agobiante, el cine suele ser una de las mejores vías de escape. En el caso de la película ‘El día del fin del mundo’, el inminente impacto de un cometa contra la Tierra podría incluso aliviar la idea de una pandemia provocada por un coronavirus, al menos por un par de horas.

Hace tres años, Gerard Butler fue celebrado como héroe al librar al mundo de un desastre meteorológico como protagonista de ‘Geotormenta’. Ahora, el actor escocés vuelve a la acción para enfrentarse a una de las teorías más populares en el cine de catástrofes: Un cometa exterminador.



La cinta empieza como un drama familiar, con Butler en el papel de John Garrity, un ingeniero estructural que atraviesa una crisis de pareja con su esposa Allison, interpretada por Morena Baccarin. La presencia de Roger Dale Floyd, como Nathan, el pequeño hijo que padece una enfermedad crónica, amplifica la crisis familiar y el conflicto.



Con el perfil de los protagonistas expuesto en la introducción, la historia de esta familia toma un drástico giro, cuando John recibe un mensaje del gobierno notificándole que será evacuado y trasladado a un refugio junto con su familia.

Esta idea ha cobrado cada vez más sentido desde ‘Impacto profundo’ y ‘2012’. Esta vez el arca de Noé no estará en las montañas de Misuri o el Tibet, sino en medio del verdor de Groenlandia.



La noticia llega cuando fragmentos de un cometa, anunciado como un inofensivo espectáculo natural, empiezan a caer sobre la tierra mostrando su verdadero poder destructivo. Las autoridades ya no pueden ocultar el peligro y esta vez no habrá un equipo de valientes astronautas dispuestos a destruir el ‘Armagedón’, pero sí médicos y bomberos listos para enfrentar la crisis, cuya imagen de héroes sin capa queda enaltecida con justicia.



Para los protagonistas es momento de correr, mientras los artilugios más comunes del género se ponen en marcha. Noticieros que siguen la cronología del desastre, anarquía, devastación, autopistas colapsadas, colapsos tecnológicos e incluso la sórdida banda sonora son lugares comunes, pero que no le restan credibilidad a la historia. El cuidado que se ha puesto en los efectos especiales también aporta en ese aspecto de la película.



A punto de llegar a su destino, la familia se separa accidentalmente y el drama se reactiva probando la aptitud de los protagonistas en situaciones extremas. Sin embargo, será Morena Baccarin quien literalmente deje sangre, sudor y lágrimas en un comprometido trabajo de actuación.



‘El día del fin del mundo’ es un espectáculo apocalíptico, que se toma su tiempo para retratar la naturaleza humana en una situación extrema.