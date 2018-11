La familia del cantante Chris Cornell demanda a un médico por su suicidio

LEA TAMBIÉN

La familia de Chris Cornell está demandando a un médico de Beverly Hills, alegando que le recetó medicamentos en exceso al cantante de rock grunge, lo que lo habría llevado a suicidarse el año pasado.

La demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles afirma que el médico Robert Koblin “de manera negligente y repetida” le recetó sustancias controladas que alteran la mente -en particular 940 dosis del medicamento contra la ansiedad Lorazepam, también conocido como Ativan- al cantante a partir de 2015 y hasta su muerte en mayo de 2017.



La demanda, presentada en nombre de la viuda de Cornell, Vicky Cornell, y sus dos hijos, dice que durante ese período, Koblin continuó recetándole drogas al cantante sin haberlo examinado.



“En ningún momento durante este período, el doctor Koblin realizó un examen médico de Cornell, realizó estudios de laboratorio, obtuvo un historial interino o realizó algún tipo de evaluación clínica”, dice la demanda. “Ni siquiera vio ni habló físicamente con el señor Cornell durante este período”.



La demanda afirma que las drogas “afectaron la cognición del señor Cornell, empañaron su juicio y lo hicieron participar en comportamientos peligrosos e impulsivos que no fue capaz de controlar, lo que le costó la vida”.



“En el momento de su muerte, el señor Cornell tenía todo para vivir y estaba planeando un futuro de grabaciones, actuaciones y de trabajo como activista de caridad”, dice la demanda.



Koblin no pudo ser contactado para comentarios.



Cornell, quien tuvo una lucha de por vida con las drogas y la depresión, fue encontrado muerto el 18 de mayo de 2017 en su hotel en Detroit después de tocar con su banda principal, Soundgarden. Tenía 52 años.

Su muerte fue declarada como un suicidio por ahorcamiento. La oficina del forense dijo que aunque se encontraron medicamentos recetados en su sistema, éstos no causaron su muerte.