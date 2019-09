Natalia, acusada de ser una sociópata que se hacía pasar por niña, tiene una nueva familia adoptiva

LEA TAMBIÉN

Hay dudas sobre la verdadera edad de Natalia. En el 2010 una pareja de Indiana la adoptó pensando que era una niña de seis años, pero los ahora exesposos están siendo acusados de haberla abandonado en el 2013 luego de constatar que tenía en realidad 22 años y que, legalmente, podía valerse por si sola.

El tabloide británico Daily Mail, quien difundió el pasado 24 de septiembre del 2019 una entrevista exclusiva con Kristine Barnett, la mujer que adoptó a Natalia en el 2010. Ella asegura que la niña es realmente una "sociópata" que amenazó con matar a su familia y a quien descubrió colocando cloro en su café.



Tras varios exámenes médicos, según documentos obtenidos por el Daily Mail, el estado de Indiana cambió la edad de Natalia a 22 años. Ahora, Natalia vive con una familia cristiana que tiene otros hijos, reveló este 26 de septiembre el tabloide británico.

Una familia cristiana acogió en su hogar a Natalia luego de que sus antiguos padres adoptivos la abandonaran. Foto: Facebook/Cynthia Wilson-Mans.

Su nueva familia la considera una adolescente. Según el medio tiene otros cinco hermanos, canta en su iglesia y muestra una gran sonrisa todo el tiempo. No ha dejado Indiana, el estado que la declaró mayor de edad y en el que fue abandonada.



Su nuevo padre adoptivo, Antwon Mans, se ordenó recientemente como pastor. El hombre fue abordado por periodistas del Daily Mail a quienes no quiso revelar información sobre el caso de Natalia, sin embargo, el medio asegura que tanto él como su esposa Cynthia son conscientes de las dudas que giran en torno a su hija adoptiva oriunda de Ucrania.

Natalia Grace llegó a una familia estadounidense como una niña de seis años que necesitaba ser adoptada. Sin embargo, su madre adoptiva denuncia que realmente era una adulta. Foto: captura.



Ya sea que Natalia sea realmente una adolescente ahora de 16 años o una mujer que estaría por cumplir los 30, su estatura no es mayor a la de un niño, pues padece displasia espondiloepifisaria congénita, una enfermedad conocida popularmente como enanismo.



Si bien el tabloide no pudo conversar con los padres adoptivos de Natalia, sí logró acceder a sus cuentas de Facebook y comunicarse con un allegado de la familia quien calificó a la familia Man como unos "buenos samaritanos" que se encontraron con una niña abandonada que necesitaba un hogar y no dudaron en dárselo.



"Solo se encontraron con esta persona que no estaba siendo tratada bien y les importó lo suficiente como para hacer un esfuerzo para asegurarse de que se haga algo al respecto. Si es cierto que sus padres la abandonaron es horrible", dijo la fuente que aseguró que además cree a Natalia. "Si me preguntas si creo que tiene 30 años te diría que eso es ridículo", aseguró.

Según el tabloide la familia Mans intentó acoger a Natalia en el 2016, pero retiró la petición luego de que una corte determinara que nació en 1989 y no en el 2003 como establecía su certificado de nacimiento.



