Un fallo en la seguridad de Whatsapp permite conocer la ubicación de otra persona sin que esta la comparta

Existen distintas formas de sacarle mayor provecho a la plataforma de mensajería Whatsapp, que sufrió momentos turbulentos al inicio de este 2021 por los cambios en su política de privacidad. Ya que Whatsapp es la plataforma más popular entre los usuarios que desean conectarse, es normal que haya más interesados en encontrar vulnerabilidades al sistema para sacarles provecho. Una de ellas es saber la ubicación de otra persona, sin necesidad de que la comparta.



Hay que tener en cuenta que este tipo de actividad puede ser benéfica o perjudicial. Por ejemplo, si la otra persona no contesta por un buen rato, en una situación anormal, esto podría ayudar a localizarla y saber que está a salvo. No obstante, si la otra persona se encuentra bien y solo trata de que no la encuentren por un momento, esto podría afectar vínculos afectivos.



El experto en ciberseguirdad Galo Góngora dice que la posibilidad de encontrar a otra persona, aunque esta no quiera, solo es posible temporalmente y debido a un fallo de seguridad. El experto afirma que seguramente Whatsapp lo corregirá pronto.



Con los siguientes pasos se podrá conocer, por el momento, la ubicación de uno de los contactos sin que este la envíe. Es importante tener en cuenta que la maniobra debe realizarse en Windows 10. Además, hay que asegurarse que la persona que se desea localizar también use WhatsApp Web:



1. Abrir WhatsApp Web en la computadora.



2.Oprimir Control + Alt + Supr. Enseguida, aparecerá el Administrador de tareas.



3. Después, presionar Win + R para abrir Ejecutar. Ahí se deberá escribir cmd.



4. En el terminal escribir netstat-an y pulsar Enter.



5. Para finalizar, ingresar en la web y poner la dirección IP. Posteriormente aparecerá de manera inmediata la ubicación del contacto, la cual será cercana y no la del tiempo real.



Otra opción que ha introducido WhatsApp es la de realizar videollamadas en la plataforma web de una computadora.



Ahora, tanto los usuarios de Mac como de PC pueden acceder a esta nueva modalidad. Cabe señalar que la función ya estaba disponible en Telegram, uno de los competidores más importante de la aplicación de mensajería de Mark Zuckerberg. Aunque se trata de un importante avance, la nueva función tiene algunas limitaciones: solo es posible hacer llamadas, tanto de voz como video, con una sola persona, no grupales, como es posible en dispositivos móviles.



Para empezar, hay que considerar que en la computadora deberá estar instalada la aplicación gratuita de WhatsApp Desktop, esta opción no aparecerá en WhatsApp Web.



Tras completar este proceso, se debe configurar la ‘app’. Para ello, hay que abrir y vincular la cuenta escaneando el código QR que aparece en la aplicación de la computadora.



El proceso es exactamente el mismo que se sigue con WhatsApp Web, por lo que se recomienda tener el smartphone a la mano.



El procedimiento incluye los siguientes pasos:



1. Abrir la aplicación de WhatsApp desde el móvil.



2. Pulsar el ícono de menú que aparece en la parte superior en forma de tres puntos (para usuarios de Android), o bien, buscar dicha opción en la configuración (iOS).



3. Una vez ahí aparecerá la opción: Escanear código QR.



4. Al presionar la opción se abrirá automáticamente la cámara del teléfono para leer el código que apareció en la aplicación para escritorio de WhatsApp.



5. Una vez hecha la instalación y sincronización del dispositivo, aparecerán en la parte superior de WhatsApp Desktop dos nuevos íconos que corresponden a una cámara para videollamadas y un teléfono para llamadas de voz.



Cabe anotar que, en caso de escoger la opción de videollamada, aparecerán algunas opciones como desactivar la cámara o el micrófono. Asimismo, se puede configurar qué cámara usar, así como las preferencias de sonido.



Tras un período de inestabilidad en el que muchas personas decidieron migrar a Telegram, los encargados del desarrollo de las funciones de Whatsapp tuvieron que esmerarse en ofrecer mejor servicio a los usuarios. Estos suelen limitarse a los chats.