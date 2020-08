Falleció el youtuber de 19 años Landon Clifford; tenía una esposa y dos hijas

LEA TAMBIÉN

En 2018, Landon Clifford y su esposa Camryn fundaron el canal de YouTube Cam&Fam, en el cual contaban sus experiencias como padres adolescentes. Camryn se embarazó de su primera hija a los 16 años y la pareja aprovechó para contar la historia de sus periplos. Hoy en día, el canal cuenta con 1,3 millones de suscriptores.

El pasado 13 de agosto de 2020, Landon, de 19 años, falleció dejando atrás a su esposa y dos hijas. La noticia se hizo pública el pasado sábado 22 de agosto de 2020, cuando la cónyugue anunció la muerte a través de su cuenta de Instagram.



"El 13 de agosto de 2020 fue el último día de Landon siendo el mejor papá y esposo que pudo ser. Después de pasar seis días en coma, falleció y donó varios de sus órganos a personas que los necesitaban a lo largo del país. Murió salvando la vida de otros", escribió Camryn adjuntando una imagen de Landon conectado a un respirador.



La publicación continúa: "Ese era el tipo de persona que siempre fue: compasivo, amoroso, amable y gentil. Fue un esposo asombroso y el mejor padre que las niñas pudieran pedir. Me apena mucho que nunca lleguen a conocerlo de verdad. Era tan joven y tenía tanto por vivir aún".



"No se suponía que las cosas tenían que salir así", se lamenta la esposa. "Él debía sobrevivir para su próximo cumpleaños. Él debía pasear a sus hijas. Él debía morir de viejo junto a mí. No existen palabras para describir el dolor que siento. Todo lo que puedo hacer ahora es asegurarme de que las niñas sepan cuánto las amó su padre. Ahora nos está mirando desde el cielo y su luz brillará a través de las nubles cuando miramos hacia él. Que descanse en paz".



Las circunstancias de la muerte de Landon todavía no han sido reveladas por la familia.