Muere a los 103 años Herman Wouk, el premiado autor de 'El motín de Caine'

El prolífico escritor estadounidense Herman Wouk, conocido por sus novelas sobre la Segunda Guerra Mundial y la vida de los judíos estadounidenses, murió el viernes 17 de mayo del 2019 en su residencia de Palm Springs, en California, a los 103 años, anunció su hijo Joseph en su página Facebook.

“Mi adorado padre, Herman Wouk... 27 de mayo de 1915 - 17 de mayo de 2019”, escribió Joseph Wouk junto a una foto con su padre, anunciando que comenzó la semana de duelo impuesta por el judaísmo.



La prensa estadounidense informó que el autor de la famosa novela 'El motín de Caine' (The Caine mutiny) murió mientras dormía, 10 días antes de cumplir 104 años.



'El motín de Caine', publicado en 1951 y basado en su experiencia en un barco de guerra apostado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, le valió el premio Pulitzer.



Wouk se unió a la Marina tras el ataque contra Pearl Harbor, participó en ocho invasiones y ganó varias medallas militares. La novela fue llevada al teatro en Broadway, a la pantalla grande con Humphrey Bogart como protagonista y a la televisión en una miniserie de Robert Altman.



Tras finalizar el libro, confesó a la radio pública NPR que escribió en su diario: “Si no me equivoco, es un buen libro. Pero aún no es el libro de guerra que quería escribir”.



Luego siguió escribiendo sobre la guerra, y publicó sobre todo dos ambiciosas novelas de cerca de mil páginas cada una, 'Vientos de guerra' (The winds of war) , en 1971, y 'Recuerdos de guerra' (War and remembrance) en 1978, que fue llevada a la televisión en 1988-89 para una miniserie con Robert Mitchum.



Nacido el 27 de mayo de 1915 en una familia de inmigrantes judíos rusos del Bronx, describió también su experiencia en ese medio en su novela 'Una muchacha de nuestro tiempo' (Marjorie Morningstar, 1955) , sobre una joven que quería hacerse famosa en el negocio del espectáculo.



Ese libro le valió la portada de la revista Time y fue llevado al cine con Natalie Wood y Gene Kelly como protagonistas. No fue muy apreciado por los críticos, pero eso no le impidió vender millones de libros durante su carrera de 70 años.



En 2012, cuando acababa de publicar una novela y era ya casi centenario, dijo al diario The New York Times que comenzaría enseguida otro proyecto. “¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme sentado sin hacer nada durante un año?”