Gervasio Baptista, ícono del fotoperiodismo en Brasil, fallece a los 95 años 

El fotógrafo brasileño Gervasio Baptista, considerado como uno de los principales iconos del fotoperiodismo de Brasil, murió este viernes 5 de abril del 2019 a los 95 años en Brasilia, víctima de complicaciones en su salud, según informaron sus familiares.

"Todavía no lo creo, aún cuando ya me estaba preparando hace algún tiempo, porque oía decir de él que ya estaba cansado y quería mucho partir. Uno cree que está preparado, pero cuando las cosas pasan uno ve que no estaba", declaró a la estatal Agencia Brasil su hijo Julio Baptista.

Ganador de varios premios y reconocimientos, el último de ellos el año pasado, cuando recibió la Medalla Ranulpho Oliveira de la Asociación de Prensa del Estado de Bahía, uno de los más distinguidos del país, Baptista dedicó sus casi ocho décadas de trabajo a la fotografía periodística.

Nacido en 1923 en Salvador, capital de Bahía (noreste), Baptista comenzó su carrera en el Diario Noticias de su ciudad natal antes de irse para Río de Janeiro, donde trabajó para las revistas O Cruzeiro y Manchete, en los años cincuenta.

Durante treinta años el fotógrafo prestó sus servicios profesionales a la Agencia Brasil y, entre otros, registró la icónica foto del presidente Juscelino Kubitschek saludando con su inconfundible sombrero de mago durante la inauguración de Brasilia como capital del país, en 1960.

Prácticamente todos los presidentes del país, desde Getulio Vargas, pasaron por el lente de Baptista, quien fue el fotógrafo oficial de Tancredo Neves, mandatario que murió antes de tomar pose después del proceso que puso fin a la dictadura militar entre 1964 y 1985.

La última fotografía de Neves, en la que aparece de pijama en el Hospital de Base de Brasilia, fue captada por Baptista, quien varias veces fue preso ejerciendo su trabajo durante la dictadura.

Baptista, que estuvo activo hasta 2015, con 92 años, también realizó diversas coberturas en el exterior, como la llegada al poder de Fidel Castro en 1959 en Cuba, 16 concursos de Miss Universo, siete mundiales de fútbol, la Revolución de los Claveles en Portugal y la Guerra de Vietnam a mediados de los años setenta.