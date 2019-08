Fallece el compositor Fred Rister, colaborador del músico David Guetta

LEA TAMBIÉN

El músico francés Fred Rister, que se definía como “el más famoso de los desconocidos” en el mundo de la electrónica, falleció el martes 20 de agosto de 2019 a los 58 años, tras haber trabajado a la sombra de David Guetta y estar detrás de éxitos mundiales como 'I gotta feeling', de Black Eyed Peas.

“El artista es David Guetta, yo trabajo gratamente para los demás sin buscar la gloria”, aseguraba este compositor atípico, originario de Dunkerque (norte francés), que también fue DJ y productor.



Titular de un diploma de peluquería, presentador de radio antes de cambiar de rumbo, Rister, cuyo verdadero nombre era Frédéric Riesterer, falleció de cáncer, enfermedad que lo golpeó desde los 24 años.



Colaboró con Guetta desde los años 2000 y coescribió varios de sus grandes éxitos, como 'When love takes over', que les valió un premio Grammy, así como 'Love is gone'.



Estuvo detrás también del famoso 'I gotta feeling' con el que los Black Eyed Peas permanecieron 16 semanas número uno en Estados Unidos.



“Nos ha dejado alguien muy especial para mí. Fred Rister y yo hemos compartido algunos de los mejores momentos de mi vida”, dijo a la AFP David Guetta tras la muerte del músico.

Guetta y Rister durante el recibimiento de un Grammy en el 2010. Foto: AFP



“Vivimos nuestros sueños e incluso fuimos más allá (...) Estos discos cambiaron la música electrónica pero también la música pop”, agregó Guetta, subrayando que Rister era la “persona más fiel” que jamás conoció, “un hombre con talento, humilde, generoso y discreto”.



Rister aceptó hace unos años ponerse por una vez delante de los focos firmando su propia canción muy personal, 'I want a miracle', en beneficio de la investigación contra el cáncer.



Desde los 24 años, este músico rubio de aire juvenil luchó contra nueve tipos de cáncer sucesivos (colon, riñón, hígado...), un combate que reflejó en su libro autobiográfico, publicado con el mismo fin benéfico.



Hace dos años, decidió dejar de luchar, poniendo fin a sus tratamientos.



Para Antoine Baduel, presidente de Radio FG, pionera en Francia de la música electrónica, “Rister forma parte de los músicos y productores que permitieron popularizar esta música”.

“Sus composiciones fueron muy estructuradoras para el mundo de la electrónica, hasta el punto de que se convirtieron en himnos (...) Sus experiencias como presentador de radio y de DJ le dieron la capacidad de identificar qué canción podía tener una credibilidad en el 'underground' pero también una resonancia entre el gran público”, subrayó a la AFP Baduel.