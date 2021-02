Protagonista de 'La Novicia Rebelde' Christopher Plummer muere a los 91 años en Connecticut, Estados Unidos

Christopher Plummer, el actor canadiense que interpretó al viudo Capitán Von Trapp junto a Julie Andrews en el exitoso musical de 1965 "La Novicia Rebelde" y que en 2012 se convirtió en el actor más viejo en ganar un Oscar, murió a los 91 años, dijo este viernes, 5 de febrero del 2021, su amigo y manager Lou Pitt.

"Chris fue un hombre extraordinario que amó y respetó profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la música de las palabras", dijo Pitt.



"Era un tesoro nacional que quería profundamente sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó nuestros corazones y su legendaria vida perdurará para las próximas generaciones", agregó.



Plummer murió pacíficamente en su casa de Connecticut junto a su esposa Elaine Taylor, dijo la publicación.



Plummer, un destacado actor de Shakespeare alabado por su variado trabajo en el teatro, el cine y la televisión en una carrera que se extendió por más de seis décadas, fue más conocido por su papel en "La Novicia Rebelde" ("The Sound of Music"), que en su momento eclipsó a "Lo que el Viento se Llevó" ("Gone With the Wind") (1939) como la película que más recaudó en la historia.



Renacimiento



El actor floreció en una seguidilla de jugosos roles después de los 70 años, un momento en la vida en la que la mayoría de los intérpretes se desvanece.



Recibió un esperado premio de la Academia a los 82 años por su papel de reparto en "Beginners" como un anciano que sale del armario como homosexual después de la muerte de su esposa.



"Solo eres dos años mayor que yo, querida", dijo Plummer, quien nació en 1929, a su estatuilla dorada en la ceremonia de los Oscar de 2012. "¿Dónde has estado toda mi vida?", agregó.



Plummer se convirtió en el actor más viejo en ganar un premio de la Academia competitivo, reemplazando a Jessica Tandy y George Burns, quienes tenían 80 años cuando ganaron el suyo.



El actor apareció en más de 100 películas y también estuvo nominado al Oscar por su retrato del autor ruso León Tolstói en el filme de 2009 "The Last Station".



Ganó dos premios Tony por su desempeño en Broadway, dos Emmy por sus actuaciones en televisión y trabajó para algunas de las mejores compañías de teatro del mundo.



Pero para muchos fans su carrera estuvo definida por su actuación como un severo viudo en "La Novicia Rebelde", un papel que él llamó "una figura de cartón, sin humor y unidimensional". En su autobiografía de 2008, "In Spite of Myself", Plummer se refiere a la película como el pícaro acrónimo "S&M".



Le tomó cuatro décadas cambiar su visión de la película y reconocerla como un "filme espectacular" del que estaba orgulloso.



"Originalmente acepté la oferta de Robert Wise simplemente porque quería descubrir cómo era estar en una comedia musical", escribió Plummer en su libro. "Tenía un plan secreto de algún día convertir 'Cyrano de Bergerac' en un musical de Broadway. 'S&M entonces sería un entrenamiento perfecto para prepararme para ese evento", agregó.



El último renacimiento de Plummer comenzó con "The Insider" (1999) del director Michael Mann, en el que retrataba al entrevistador de CBS News Mike Wallace, junto a Al Pacino y Russell Crowe.



A esa película le siguieron éxitos en el filme ganador del Oscar de Ron Howard "A Beautiful Mind" (2001); en "Inside Man", de Spike Lee (2006); "Up", y "The Imaginarium of Doctor Parnassus (ambas de 2009), además de "Barrymore" y "The Girl with the Dragon Tattoo" (ambas de 2011).



Uno de sus últimos papeles importantes fue el de otro patriarca en la comedia negra "Knives Out" de 2019.



Sus roles en televisión incluyeron la miniserie de 1983 "The Thorn Birds".



Plummer nació en Toronto el 13 de diciembre de 1929 en una familia privilegiada. Era el bisnieto de Sir John Abbott, el tercer primer ministro de Canadá.



El actor vivía con su esposa Elaine en Connecticut. Era el padre de la actriz ganadora del Tony Amanda Plummer.

​