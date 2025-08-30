El 2025 será un año en el que las faldas se consolidan como pieza clave en cualquier guardarropa.

Desde cortes clásicos hasta propuestas más arriesgadas, la tendencia es clara: hay una falda para cada estilo y cuerpo.

Para entender cómo usarlas y combinarlas de forma que te beneficien, aquí presentamos un diccionario esencial.

1. Falda cruzada

La favorita de quienes buscan versatilidad. Con dos paneles superpuestos que crean una línea diagonal, estiliza la figura y se adapta a distintos materiales, desde tweed hasta tejidos livianos. El largo midi la convierte en una pieza ideal tanto para la oficina como para un look casual.

2. Falda tipo lápiz

De corte recto, ceñida y elegante, es la opción perfecta para quienes buscan una silueta sofisticada. Su largo midi o maxi aporta ese efecto de “columna” estilizada que nunca pasa desapercibido.

3. Falda de línea A

Con un aire vintage de los años 40, su forma acampanada desde la cintura la hace ideal para todo tipo de cuerpos. Ya sea en encaje o con efecto piel, se convierte en un básico que combina con casi todo.

4. Falda de tartán

El clásico estampado de cuadros vuelve con fuerza. Este 2025 lo veremos en versiones recargadas y con un aire rebelde, perfecto para estilos grunge, punk o eclécticos que buscan diferenciarse.

5. Falda con flecos

Una de las más divertidas de la temporada. Aporta movimiento y frescura, con una vibra bohemia o western. Favorece especialmente a quienes buscan dar volumen a la cadera y lograr dinamismo en el look.

6. Falda globo o burbuja

Voluminosa, arriesgada y con personalidad, su silueta abombada añade dramatismo a cualquier outfit. Perfecta para quienes desean destacar y marcar un estilo audaz.

7. Falda de satén

Una de las piezas más sofisticadas del 2025. Su acabado brillante aporta elegancia inmediata y la convierte en un básico versátil: funciona de día con camisetas o chaquetas denim y de noche con blusas y tacones. Favorece porque cae con suavidad, realzando la silueta sin marcar demasiado.

8. Falda denim

El nuevo básico imprescindible. En mezclilla y con largo hasta la pantorrilla, combina lo casual con lo sofisticado. Funciona con botas, tenis o tacones, y se adapta a looks urbanos o de oficina sin perder estilo.

El 2025 marca el regreso de la falda como pieza protagonista, con propuestas que se ajustan a diferentes ocasiones y estilos personales. Este diccionario no solo sirve para reconocer qué está en tendencia, sino también para descubrir cuál es la falda que mejor cuenta tu historia a través de la moda.

