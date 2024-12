Las faldas midi vaqueras son un básico que nunca pasan de moda. Su longitud por debajo de la rodilla la hace ideal para climas como el de Quito, donde el sol y la lluvia pueden alternar en un mismo día.

Además, al estar hecha de denim, combina durabilidad con estilo, lo que la convierte en una pieza imprescindible. Según Harper’s Bazaar, las faldas midi son versátiles y se adaptan a looks casuales y formales dependiendo de cómo se estilicen.

Según Harper’s Bazaar, esta prenda ha ganado terreno en los últimos años como un must-have en los guardarropas modernos.

En Ecuador, distintas tiendas de ropa ya la ofertan en diferentes tonalidades de azul denim. Desde versiones más claras que evocan un estilo vintage, hasta tonos oscuros para un look más formal, las opciones son amplias.

Además, hay marcas que le han agregado detalles que la hacen única: flecos, brillos sutiles, bolsillos funcionales y aberturas estratégicas que le aportan un toque de modernidad y movimiento.

¿Por qué se llama falda “midi”?

El término “midi” hace referencia al largo característico de esta prenda, que se encuentra a medio camino entre una falda corta y una larga. Generalmente, su dobladillo termina justo por debajo de las rodillas o la mitad de las pantorrillas.

Según Vogue, este largo se popularizó en la década de 1940, gracias a diseñadores como Christian Dior, quien lo incluyó en su famoso New Look.

El concepto detrás del midi es su versatilidad: cubre lo suficiente para ser formal, pero deja entrever un poco de piel, lo que la hace favorecedora para todas las figuras. En 2024, esta falda es un ícono de estilo que se reinventa en tejidos como el denim para un look más contemporáneo.

¿Cómo llevar la falda midi vaquera en invierno?

Para los días fríos, combina tu falda midi vaquera con un suéter de punto grueso y botas altas. Esta mezcla te mantendrá abierta sin perder estilo. Completa el look con una bufanda y una chaqueta oversize, de preferencia de cuero o lana.

Vogue recomienda optar por tonalidades neutras en invierno para lograr un atuendo elegante y funcional. Si necesitas un toque extra de calor, las medias térmicas en colores oscuros son el complemento ideal.

Estilo veraniego con falda vaquera

En verano, esta prenda se transforma en la estrella de un look fresco y relajado. Un crop top o una blusa ligera en tonos pastel son elecciones acertadas. Según Who What Wear, los tops sin hombros y camisetas ajustadas funcionan especialmente bien con la silueta de la falda midi. Las sandalias planas o plataformas son perfectas para un estilo casual, mientras que unas alpargatas pueden elevar el outfit para ocasiones más formales.

Clásica y moderna

La falda midi vaquera ha evolucionado desde sus raíces clásicas en la moda de los años setenta. En 2023, marcas como Levi’s y Zara han apostado por versiones con detalles modernos como cortes asimétricos, botones frontales o bordados, según Elle. Esta prenda puede ser tanto minimalista como llamativa, dependiendo de cómo se combine.

Una inversión en versatilidad

Si bien la moda cambia constantemente, invertir en piezas clave como una falda midi vaquera asegura que tu guardarropa se mantenga relevante. Desde capas en invierno hasta telas ligeras en verano, esta prenda se adapta a cualquier estación y estilo personal. Como señala Marie Claire, es la definición de funcionalidad y estilo en una sola prenda.