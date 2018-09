Justin Bieber en ‘secuestro’ en Quito; un ‘fake news’ viralizado en Facebook

LEA TAMBIÉN

Los efectos de las ‘fake news’ en redes sociales se propagan indiscriminadamente y Ecuador no es la excepción. Se trata de información sin fundamento, pero su impacto puede devenir en violencia, como el ajusticiamiento y asesinato de dos hombres en Puebla, México, el 31 de agosto del 2018, luego de que una mujer difundiera un falso rumor de que se dedicaban al secuestro de niños.

El siguiente caso, si bien no culminó en violencia, provocó distintas reacciones: temor, preocupación, indignación, humor. Lo cierto es que se trata de un ejemplo de cómo la viralización de información falsa no tiene límites.



Boris, un usuario de Facebook, posteó el 8 de septiembre del 2018 una imagen del cantante estadounidense Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin con este pie de foto: “Atención a esta pareja, está robando niños en la zona de Quitumbe, Beaterio, al sur de Quito. Apenas los vean, llamen a la policía”. La publicación se viralizó al instante. Hasta este martes 25 de septiembre del 2018, ha sido compartida más de 22 000 veces.

Mientras una parte de la comunidad de Facebook reconoció a los famosos y recibió ese mensaje con humor, varios usuarios sí creyeron que se trataba de dos secuestradores, como Jeaneth, quien compartió la imagen para alertar a sus vecinos.



La usuaria Cecilia escribió un comentario en la publicación en la que expresó su indignación con la imagen: “Se debería tomar más en serio el secuestro de los niños y no andar jugando con estos mensajes, que nada tienen que ver con lo que está sucediendo. Usar esta foto solo para que le dieran un Me Gusta en su página es detestable”, dijo la mujer. En eso coincide otra usuaria: “Con cosas como esas no se juega, están sembrando pánico a la sociedad con una foto de dos famosos millonarios”.

Frente a los comentarios, el creador de la publicación viral expresó que se trataba de una sátira. “Mil disculpas a las personas a quienes les afectó a su sensibilidad este post. De todas maneras, nadie quisiera estar en estos problemas, sobre todo, los que somos padres. Una excelente vida a todos”.



Pero las consecuencias de las 'fake news' no se reducen a una sátira, mucho menos en un contexto de auge digital en el que los seres humanos viven inmersos en el inabarcable ecosistema del Internet y las cifras lo demuestran. El estudio 'The spread of true and false news online', publicado en la revista Sciencie reveló que del 2006 al 2017, más de 126 000 rumores fueron esparcidos por tres millones de personas en Twitter.



En contexto nacional la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) rastreó más de 14 plataformas ecuatorianas que se dedican a la creación y difusión de 'fake news', entre páginas web y perfiles en redes sociales.



El análisis estableció que varias de sus modalidades, como la propaganda y la desinformación, como en el caso del falso 'secuestrador', podrían no solo dañar la reputación e invadir la privacidad de las personas, sino que instiga a la violencia, la discriminación y hostilidad dirigida hacia varios grupos "identificables" de la sociedad.