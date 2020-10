Facebook y WhatsApp no son las únicas redes sociales usadas por la Generación Z en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Facebook y WhatsApp son las dos redes sociales más usadas en el país, por la Generación Z -personas que nacieron después de 1994 y antes del 2010-. Esto según datos de la Encuesta de Tecnologías de la Información y Comunicación que fue presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

En la pregunta sobre tenencia de redes sociales por grupos de edad se incluyeron a siete redes sociales: Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube, Twitter, Linkedin y Skype.



El mayor porcentaje de usuarios de Facebook en el país corresponde a los centeniales de entre 15 y 24 años (78,8%). En relación a esta red social el porcentaje de usuarios disminuye al 32% entre los centeniales de entre 12 y 14 años.



Algo similar ocurre con el uso de Whatsapp, entre los centeniales más jóvenes. En este grupo etario su uso baja al 18,3%; el de Instagram al 7,3%; y el de YouTube al 6,1%.



En este contexto, hay que recordar que existen otras redes sociales que son populares dentro de la Generación Z, pero que no han sido incluidas dentro de esta encuesta. Entre ellas están Twitch, Bilibili y TikTok.



Como apunta Jorge Carrión en un nota publicada en el The New York Times, TikTok ha tenido un crecimiento exponencial tan grande que la ha convertido "en el gran fenómeno tecnopopular de este año”.



TikTok



Esta red social fue creada por la empresa china ByteDance. Apareció en 2017 y este año ha superado más de 1 000 millones de usuarios en todo el mundo. La aplicación permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos de 3 a 15 segundos y vídeos largos de 30 a 60 segundos. La versión original de esta plataforma lleva por nombre Douyin y tiene más de 500 millones de usuarios solo dentro de China.



Twitch



Esta plataforma apareció en el 2011. Su principal función es la retransmisión de videojuegos en directo, entre ellos los torneos oficiales y los directos de ‘streamers’. El mes pasado, la empresa que la creó anunció la activación de la función Watch Parties, que permite a sus usuarios ver el catálogo de películas y series de Amazon con todos los fans y comentarles en directo.



Bilibili



La plataforma apareció en 2010. Se especializa en la reproducción de videos de anime, manga y videojuegos. La diferencia que tiene con otras redes como YouTube es que los comentarios no aparecen debajo del video, sino que se superponen a las imágenes en tiempo real. Esto genera una experiencia más interactiva y multimodal. Cuenta con más de 100 millones de usuarios.