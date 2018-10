Facebook dice que pirateo no parece haberse extendido a otras aplicaciones

LEA TAMBIÉN

Facebook aseguró el martes 2 de octubre del 2018 que los hackers que piratearon decenas de millones de cuentas no parecen haber manipulado aplicaciones de terceros vinculadas a la red social.

Ingenieros de Facebook analizaron los registros de aplicaciones externas y no encontraron signos de problemas, según el vicepresidente de gestión de productos, Guy Rosen.



“Hasta el momento, la investigación no ha encontrado evidencia de que los atacantes hayan accedido a ninguna aplicación que use Facebook Login”, dijo Rosen en un blog.



Facebook reveló el viernes 28 de septiembre del 2018 que hasta 50 millones de cuentas fueron hackeadas, lo que supone un duro golpe a su esfuerzo por convencer a los usuarios de que le confíen sus datos.



La red social está investigando el alcance del daño causado. Los piratas explotaron fallas de software para robar “pruebas de acceso”, un equivalente de llaves digitales que permiten a las personas iniciar sesión automáticamente en la red social.



Los atacantes habrían podido entrometerse con las cuentas de Instagram o Messenger vinculadas a Facebook, pero no con el servicio de mensajes de WhatsApp, según los ejecutivos.

Los hackers parecieron interesados en acceder a nombres, géneros y ciudades de origen, pero no estaba claro para qué, dijeron ejecutivos de la red social en una conferencia telefónica.