Facebook Parejas levanta alertas sobre la privacidad en redes

Facebook Dating, conocido en español como Facebook Parejas, funciona en Ecuador y en otros 19 países de América y Asia desde el 30 de abril de 2019. Este nuevo servicio arrancó la fase de prueba en noviembre de 2018, en Canadá y Colombia. Ahora, el ‘feature’ se empieza a expandir para competir con plataformas como Tinder y Match.

Desde su lanzamiento, Facebook Dating provocó alerta entre los expertos en seguridad informática, pues el nuevo servicio llega un año después de que Facebook enfrentara cargos legales por el escandalo de Cambridge Analytica.



En este caso, la red social fue acusada de entregar información personal de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Estos datos fueron usados por la consultora política Cambridge Analytica con fines políticos. La información fue develada gracias a una investigación de medios internacionales y puso en debate los estándares éticos de las compañías de redes sociales, las consultoras políticas y los políticos.



Pero no es el único escándalo relacionado a la privacidad en la que la red social se ha visto inmersa. En septiembre de 2018, Facebook aceptó que información personal de 50 millones de personas en todo el mundo había sido robada a través de la vulneración externa de la plataforma.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, aseguró que la plataforma para encontrar pareja fue creada “con la privacidad y seguridad en mente desde el inicio”. En primera instancia, el espacio parece seguro, pues la cuenta de Facebook Parejas está separada de la cuenta de Facebook, aunque se usa a través de la misma aplicación móvil.



Solo los usuarios que quieran tener una cuenta en Facebook Parejas podrán acceder, es decir, no se creará una cuenta automáticamente. Otras medidas de seguridad que ha tomado el gigante de redes sociales es que ofrece la opción de bloquear a usuarios que causen incomodidad y la plataforma también evita que los usuarios manden más de un mensaje a sus potenciales citas, si es que la otra persona no ha respondido.



En un artículo publicado este domingo 5 de mayo en el portal El Español, bajo el título “Así va a saber Facebook cuáles de tus amigos quieren tener sexo contigo en realidad”, se precisa además que la herramienta de Facebook tiene ventaja sobre Tinder porque se pueden elegir los amigos específicos con los que se desea tener una cita y no esperar a que aparezcan en cola.



Asimismo, FB Parejas limita el radio de acción a las personas que tenemos agregadas a Facebook, dejando de lado el componente externo de conocer a gente.

Si un usuario ya no quiere ser parte dela app de citas, puede tomar un descanso o salir definitivamente, una opción que borra toda su información de ese espacio.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que mientras más información es compartida en redes sociales, existe una mayor exposición desde el punto de vista de privacidad. Esto convierte a los usuarios de redes sociales en objetivos vulnerables de la comercialización de sus datos personales, la publicidad no deseada y la estafa.



Es por ello que es recomendable no publicar información como la profesión, el lugar de estudios o trabajo, la dirección, correos electrónicos, números de cuentas bancarias entre otros. Además, en las aplicaciones de citas específicamente se recomienda no usar la misma foto de otras redes sociales, para no ser fácil de ubicar y de preferencia, mantener las conversaciones en la aplicación, es decir, no dar el número de celular a las personas con las que se está empezando una conversación.



Cuando se llegue a concretar una cita, la recomendación es poner en conocimiento a un familiar o amigo de las actividades y lugar donde se llevará a cabo el encuentro, con el fin de evitar ser víctima de robos, violaciones u otros delitos.