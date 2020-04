Facebook lanza servicio para videoconferencias grupales

LEA TAMBIÉN

Facebook lanzó el viernes 24 de abril del 2020 un nuevo servicio, Messenger Rooms, que permitirá encontrar amigos en “salas” virtuales, una señal de que la competencia se está intensificando en torno a Zoom, el software de videoconferencias que ha conquistado a millones de usuarios confinados en sus hogares a causa de la pandemia.

Los usuarios de la red social podrán invitar a hasta 50 personas, tengan o no una cuenta en Facebook, en la misma “sala” durante el tiempo que quieran, dijo este viernes 24 de abril del 2020 Mark Zuckerberg, fundador y CEO de la plataforma.

A diferencia de herramientas de videoconferencia de trabajo como Zoom, Messenger Rooms está diseñado para socializar con amigos y familiares, sea por cumpleaños, happy hours, clubes de lectura o grupos de padres.



“Esto está diseñado para ser más fortuito y espontáneo” , dijo Zuckerberg. “Simplemente mantengo una ventana abierta en mi computadora o teléfono y las personas a las que normalmente no podría evitar llamar entran allí”, explicó.



“Siento que nos estamos perdiendo eso en nuestras vidas en este momento”, agregó.



El lanzamiento se produce en medio del avance de Zoom, diseñado como una plataforma de video de negocios, y de otros servicios de chat en línea como conexiones durante el encierro.



Los usuarios de Facebook podrán crear salas virtuales y decidir a quién invitar. “Podría pasar el rato en un sofá el fin de semana y enviar una invitación a todos mis amigos para que vengan a 'pasar el rato en el sofá de la sala de estar'”, ejemplificó el creador de la plataforma.



Las salas incluyen efectos de realidad aumentada como orejas de conejo y extraterrestres, así como fondos simulados.



En un paso inusual, se habilita a quienes no posean cuentas o aplicaciones de Facebook a visitar Messenger Rooms.



“La gente simplemente puede enviar un enlace a su abuela o quien sea”, dijo Zuckerberg. Si no tiene la aplicación, el enlace se abrirá en un navegador, añadió.



Facebook previó mecanismos de seguridad para evitar que invitados no deseados ingresen a salas virtuales, lo que ha ocurrido en Zoom. “Tenemos la ventaja de establecer un perímetro seguro”, dijo Zuckerberg.



Se espera que Messenger Rooms esté disponible para los casi 2 500 millones de usuarios de Facebook en las próximas semanas.



Pero además, el gigante de las redes sociales planea que las “salas” puedan crearse a partir de las plataformas de mensajería de Instagram y WhatsApp, parte del grupo tecnológico.



Facebook también duplicará a ocho el número de personas que pueden participar simultáneamente en las videollamadas grupales de WhatsApp.

Otra de las funciones por lanzarse es incluir al servicio de citas de Facebook una opción para invitar a personas a citas virtuales mediante el chat de video de Messenger.