Facebook, Instagram y Twitter afinan algoritmos

Aunque las redes sociales se han convertido en un medio para difundir noticias falsas, también incluyen opciones para denunciar este contenido.

Andrés Zules, ingeniero informático, explica que cuando se reporta un contenido, la red social suele preguntar el motivo por el que se lo hace.



Escoger la función correcta es importante porque el contenido reportado pasa por un conjunto de filtros automatizados que categorizan el texto como inapropiado o no.



Estas herramientas automáticas también consideran el número de reportes: entre mayor cantidad de denuncias tenga una publicación, mayor es la probabilidad de que sea borrada. Facebook, por ejemplo, ejerce control de informaciones falsas desde hace una década. En esta red social, el usuario que comparte contenido no verídico y es denunciado, es notificado de la resolución que adopten los verificadores con respecto a esa entrada. La sanción puede causar incluso el cierre de la cuenta, según la gravedad de la mentira publicada.



No ocurría lo mismo con Instagram. Recién en agosto de 2019 fue posible denunciar contenido falso en esa red social. Zules muestra que las opciones para denunciar un contenido varían. Precisa que cada red social ubica esta opción de forma diferente, depende incluso del dispositivo. Manifiesta, además, que no hay restricciones ya que cualquier persona puede reportar contenido falso.



Sin embargo, él advierte que, en general, suele ser una tarea infructuosa hacerlo porque la rapidez de creación de contenido falso es superior a la velocidad con la que se elimina. Lo más efectivo, afirma el experto, es solo compartir información verificada.



El informático revela que, dependiendo de la red social, la información se transmite exponencialmente en un factor de dos, es decir que, en promedio, cada publicación que hace una persona es compartida por al menos dos personas, cada una de las cuales es a su vez replicada por otras dos y así sucesivamente.



Entre tanto, Marco Jarrín, experto en tecnología digital, explica que si alguna persona reporta una publicación en las redes Facebook o Twitter y se determina que en efecto es una información falsa, esta quedará marcada como tal y otro usuario lo sabrá.



Hay estudios que revelan que la información falsa tiende a ser originada por pocos actores. De hecho, existen diferentes estrategias para engañar al cibernauta, por ejemplo simular el origen de la información como proveniente de una fuente confiable: universidades, gobiernos o medios de comunicación con reputación.



Otra estrategia usada es apelar a las emociones y generar contenidos que produzcan temor intenso o indignación.



Por ello, es habitual que la información falsa trate sobre diferentes tópicos, como enfermedades, inmigración o teorías de la conspiración.



Cómo reportar



Un clic. El usuario tiene que dar una pulsación sobre el mensaje a denunciar.



Reportar. hay que buscar la opción ‘Reportar publicación’ o ‘Buscar ayuda’.



Buscar qué tipo de contenido denunciar, noticias falsas, spam, terrorismo.



Indagar. El cibernauta tiene que dar una pulsación en la pestaña de ‘Noticias falsas’



Elija opción de enviar reporte de la noticia o bloquear a quien la escribió.



Saldrá un mensaje: “Gracias por sus comentarios”. Luego se espera la decisión.