Facebook dice que eliminó 5 400 millones de cuentas falsas en este 2019

La red social Facebook dijo el miércoles 13 de noviembre del 2019 que ha eliminado 5 400 millones de cuentas falsas de usuarios en lo que va de 2019, muchas apenas instantes después de ser creadas.

En su informe bianual sobre transparencia, la compañía dijo que “ha mejorado su capacidad de detectar y bloquear” las creaciones de cuentas “falsas o abusivas” al punto de frustrar millones de intentos todos los días.



Solo entre enero y marzo pasados, Facebook suprimió un récord de 2 200 millones de cuentas en las que alguien finge ser una persona o entidad que no existe.



“A medida que bloqueamos más y más cuentas falsas incluso antes de que se creen, tenemos cada vez menos que deshabilitar, y nuestras intervenciones han disminuido desde el primer trimestre”, dijo la compañía con sede en Menlo Park, California.



No obstante, las supresiones de cuentas siguen estando en niveles elevados.



Tras detectarse operaciones de manipulación en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, orquestadas principalmente desde Rusia, Facebook y otras plataformas sociales han reaccionado con un arsenal de medidas implementadas gradualmente desde 2018 para luchar contra las cuentas falsas y la desinformación, tanto en el contenido compartido por los usuarios como en los anuncios publicitarios.



La red líder también está incrementando sus esfuerzos, especialmente en términos de transparencia, para recuperar la confianza de sus usuarios, particularmente con respecto a los gobiernos que buscan ejercer un mayor control sobre sus aplicaciones y datos.



El informe indica que las autoridades estadounidenses han realizado más de 50 000 peticiones para obtener datos de usuarios de Facebook de enero a junio de 2019, cifra que representa un aumento de 23% respecto al semestre anterior.



En la mayoría de los casos, se trata de solicitudes legales, avaladas por decisiones judiciales, pero también pueden ser “emergencias”.



“Si una solicitud parece injustificada o demasiado amplia, nos defendemos y la peleamos en los tribunales si es necesario. No proporcionamos 'puertas traseras' hacia la información de las personas”, insistió Facebook.



En el primer semestre, las solicitudes de gobiernos crecieron 16%, para ubicarse en más de 128 000, con India y Reino Unido en segundo y tercer lugar, seguidos por Alemania y Francia.