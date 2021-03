Facebook dejará de recomendar Grupos nuevos sobre política en todo el mundo

Facebook ha introducido una serie de novedades para hacer sus Grupos más seguros como la de avisar a los usuarios cuando se unan a grupos que infringen sus normas, y también dejará de recomendar grupos sobre política o de nueva creación en todo el mundo.



A mediados de 2020, Facebook decidió dejar de recomendar Grupos de carácter político, cívico o de nueva creación a sus usuarios en Estados Unidos y el pasado mes de febrero tomó la decisión de probar a reducir las publicaciones políticas en el feed de noticias entre un número limitado de usuarios de Canadá, Brasil e Indonesia, y después en Estados Unidos.



Ahora, la plataforma ha decidido también dejar de recomendar estos grupos sobre política, cívicos o de nueva creación a sus usuarios del resto del mundo, como ha informado en un comunicado.



Además, a partir de ahora cuando un grupo de cualquier tipo empiece a infringir las normas, Facebook lo mostrará más abajo en las recomendaciones, lo que significa que será menos probable que la gente lo descubra.



La compañía estadounidense ha centrado sus esfuerzos en hacer sus Grupos más seguros frente a las personas que no respetan sus normas de forma repetida.



A partir de ahora, Facebook informará a las personas cuando vayan a unirse a un grupo que ha infringido las normas comunitarias, para que tomen una decisión más fundamentada antes de unirse. Y también reducirá la distribución del contenido a los miembros de dicho grupo, para que les aparezca más abajo en su sección de noticias.



Asimismo, cuando un grupo tenga un número considerable de miembros que hayan infringido las políticas o hayan formado parte de otros grupos que hayan sido eliminados por infringirlas, el contenido que se publique en dicho grupo no se mostrará a los miembros hasta que un administrador o moderador lo revise y apruebe. Si un administrador aprueba contenido que de forma continuada incumple las reglas, el grupo será eliminado.



En cuanto a los miembros de un grupo, si alguien tiene infracciones repetidas, no podrá publicar o comentar en ningún grupo durante cierto periodo de tiempo. Tampoco podrá invitar a otras personas a ningún grupo y no podrá crear nuevos grupos.