¿Facebook eliminará sus aplicaciones de los dispositivos Huawei?

Las aplicaciones Facebook, WhatsApp e Instagram, "dejarán de estar preinstaladas" en los celulares Huawei. Así lo informa este 7 de junio del 2019 el diario español El País que recibió confirmación de la empresa de Mark Zuckerberg sobre esta noticia.

Según el medio español, "la medida afectaría a todos los móviles de la firma china que todavía no han salido de fábrica". Las personas que adquieran estos nuevos dispositivos de la marca Huawei podrán seguir descargando las aplicaciones mientras continúen teniendo acceso a la tienda Google Play.



Por ahora, no se ha aclarado qué sucederá cuando Google quite el acceso al sistema Android a los celulares de la firma China. Esta medida fue anunciada por el gigante de las búsquedas el pasado domingo 19 de mayo cuando confirmó que el sistema operativo ya no estaría disponible para los dispositivos de la marca Huawei.

La medida no afectará a los celulares Huawei que ya han sido activados o que están en tiendas a la espera de ser vendidos. Foto: AFP.

La medida fue anunciada en medio de tensiones comerciales entre China y EE.UU. luego de que Donald Trump, prohibiera a los grupos estadounidenses comerciar en el ámbito de telecomunicaciones con sociedades extranjeras consideradas peligrosas para la seguridad nacional.



Un día después de que Google anunció que cortaba relaciones con Huawei, Estados Unidos tomó la decisión de postergar hasta mediados de agosto la prohibición de exportaciones de tecnología a Huawei. Así lo anunció el Departamento de Comercio estadounidense.



Ahora, con el anuncio de Facebook, si Donald Trump decide finalmente "no levantar el veto y Huawei no convence a los desarrolladores y a sus financiadores para que realicen las apps para su nuevo sistema operativo, sus usuarios podrían quedarse sin algunas" de las aplicaciones más descargadas del mercado como son Facebook, WhatsApp e Instagram, advierte El País.



Desde Facebook se informó que la medida tomada por la firma de Mark Zuckerberg "no afectará a quienes ya tienen un teléfono Huawei, que podrán continuar usando las aplicaciones y recibir las actualizaciones oportunas". Huawei, por su parte, confirmó a El País que "actualmente no hay usuarios que tengan un teléfono Huawei y que no vayan a tener Facebook".

Por lo tanto, esta medida no afectará a los teléfonos que ya están en las manos de sus propietarios o a la espera de uno en las tiendas.