La partida de Robe Iniesta impactó al mundo de la música este miércoles 10 de diciembre de 2025. El fundador de Extremoduro dejó una huella que sigue viva entre miles de seguidores.

Un referente que marcó generaciones

Robe Iniesta nació en Plasencia en 1962 y creció entre música y trabajo familiar.

Europa FM cuenta que empezó a escribir canciones a los 20 años y pronto se convirtió en voz clave del rock en español.

Su paso por Extremoduro lo consolidó como figura indispensable de la escena.

Su estilo directo y su manera de escribir conectó con varias generaciones de jóvenes.

Un legado construido desde la honestidad

El artista se alejó de los escenarios hace un año por problemas de salud.

La decisión llegó tras ser diagnosticado con un tromboembolismo pulmonar, como cuenta Rock Total.

Desde entonces, se mantuvo en reposo mientras sus seguidores esperaban buenas noticias. Sin embargo, este 10 de diciembre su agencia confirmó la noticia más dura, así lo detalla La Vanguardia.

Una despedida que conmueve a la música

El comunicado oficial fue breve y emotivo. Su equipo lamentó informar “la nota de prensa más triste de nuestras vidas”.

El mensaje recordó su visión profunda y su aporte literario a la música en español. También subrayó su impacto como cantante capaz de conmover durante décadas.

La noticia que detuvo a sus seguidores

Aunque no se detalló la causa del fallecimiento, su estado de salud ya era motivo de preocupación. En noviembre de 2024 canceló conciertos importantes por recomendación médica.

Sus redes compartieron una imagen final acompañada del mensaje: “Hasta siempre, siempre”. Los fans respondieron con homenajes y recuerdos.

Un artista que trascendió la música

Robe no solo fue líder de Extremoduro. También construyó una carrera en solitario marcada por letras intensas y honestas.

Su legado permanecerá en cada canción que acompañó a generaciones completas.

Su nombre ya forma parte de la historia del rock en español.