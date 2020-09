El extraño caso del ‘influencer’ de 53 años que luce 20 años más joven

LEA TAMBIÉN

Edson Brandao es un brasieño-alemán, de 53 años, que se define como escritor y entrenador personal en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 30 000 seguidores.

A pesar de su edad, luce mucho más joven y por eso ha creado una marca basada en su apariencia, dando 'tips' para eludir el paso del tiempo y mantenerse saludable.



Su primera publicación en su cuenta de Instagram fue en marzo de 2016.



El contenido que sube está relacionado con consejos de alimentación, recetas, técnicas de ejercicio y frases motivacionales. Una que usa muy a menudo es: ‘‘Fitness’, con más de 40 años’.



Según le contó al medio inglés ‘Unilad’, el secreto de su apariencia es comer saludable. Su dieta, le dijo al mismo portal, consiste principalmente en frutas, cereales, pescado y vegetales. Evita comer alimentos procesados, bebe dos litros de agua mineral al día y es fanático de las malteadas, la leche de almendras y los 'pancakes' veganos.



Otro de sus 'secretos' es el ejercicio. Realiza distintas rutinas varias veces a la semana.



Sus fotografías en Instagram lo muestran montando en bicicleta, haciendo ejercicios al aire libre y divirtiéndose con deportes extremos como el parapente y el canopy, que supone amarrarse de un arnés y deslizarse entre dos puntos atado a una cuerda.



Además, también hace publicaciones promocionando marcas de suplementos alimenticios, energizantes y quemadores de grasa.



Es un defensor de ‘pensar positivo’, lo que, según sus palabras, es otro pilar de su apariencia juvenil. “Pensar positivo irradia una buena energía para tu cuerpo y tu mente”, le dijo a ‘Unilad’, al tiempo que añadió que no fuma, no bebe alcohol, ni consume drogas.



Todos sus consejos están consignados en el libro electrónico ‘Joven después de los 40: la guía definitiva para verse más joven y estar más sano’.

Lo publicó en abril de 2020. En el texto da recomendaciones sobre cuidados de la piel, estilismo, ejercicio y motivación personal. “Me gusta demostrar que puedes lograr todo en la vida si en serio lo deseas”, le comentó a ‘Unilad’.



Hay usuarios que, en los comentarios en redes, señalan la posibilidad de que Brandao tenga alguna cirugía plástica. Él les responde que nunca ha pasado por el quirófano y que solo se ha dedicado a hacer ejercicio y a cuidarse.



Para mostrar su cambio con el paso de los años -o, por el contrario: la falta de transformaciones corporales acordes a su edad-, Brandao suele publicar fotos comparando su apariencia a través de los años.



“No hay diferencia en cómo me siento respecto a cuando tenía 20, siento que tengo la misma energía de antes. De hecho, para ser sincero, ahora me siento mucho mejor”, le explicó a ‘Unilad’.



En charla con ‘The Daily Mail’, aseveró que su peso es de 64 kilogramos y que llegó a esta medida después de tener sobrepeso. “No puedes evitar envejecer, pero no tienes por qué volverte viejo”, es la frase con la que ha promocionado su libro.



“Soy la evidencia de que un ser humano puede sentirse y mantenerse joven mientras envejece”, le contó al ‘Daily Mail’. Esa frase se suma a otras en las que no oculta su aspecto religioso. "Mi cuerpo es el reflejo del alma, por lo que lo cuido como un regalo para mi Dios”, enfatizó en charla con el citado medio.