El pez remo gigante chino es la primera especie extinta del 2020

A pocos días de haberse iniciado el 2020, expertos en conservación han confirmado ya la extinción de una especie. Se trata del pez remo gigante chino, un animal que podía llegar a medir hasta siete metros de largo y que se convirtió este 9 de enero del 2020 en la primera especie extinta del año.

Si bien no se ha informado de avistamientos de este pez, cuyo nombre científico es Psephurus gladius, desde el año 2003, los científicos esperaron a tener más pruebas antes de declararlo oficialmente extinto. El animal, que vivía en el río Yangtsé, el mayor de China y del continente asiático, se extinguió como consecuencia de la construcción de represas que bloquearon sus hábitos migratorios e interrumpieron su reproducción, informa el diario El País de España.



Un estudio difundido en la revista científica Science Direct explica que la especie fue declarada funcionalmente extinta en el año 1993, lo que significa que en ese año se informó que el pez remo gigante chino podía desaparecer. Según Science Direct, anteriormente no era extraño avistar a los Psephurus gladius en las aguas del río Yangtsé, pero este panorama cambió a partir de la década de los 70 cuando se empezaron a registrar caídas "drásticas" en su población.

La falta de reproducción, dicen los investigadores que anunciaron la extinción de la especie, fue una de las principales causas de la desaparición de la especie. "No existen individuos en cautiverio y no hay tejidos vivos conservados para una posible resurrección", dice el estudio de Science Direct. Por lo tanto, de acuerdo con los parámetros de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la especie se considera extinta.



Entre el 2017 y el 2018, explica la investigación, se realizó un estudio en las aguas del río Yangtsé. Durante este se logró encontrar 332 especies de peces, sin embargo, entre estos no hubo un solo ejemplar del pez remo gigante chino. No era la primera vez que se lo buscaba. Expediciones similares tuvieron lugar entre los años 2006 y 2013.



Según el estudio, el último ejemplar vivo de esta especie fue observado en el año 2003. En ese mismo año se inició la construcción de la planta hidroeléctrica Three Gorges Dam, también llamada Presa de las Tres Gargantas que es la planta hidroeléctrica más grande del mundo.

La extinción de la especie alerta sobre el estado de conservación del río Yangtsé, que ya vio en el año 2006 la desaparición de otra emblemática especie, el defín del Yangtsé. La contaminación de sus aguas, que si bien se ha reducido con esfuerzos del gobierno Chino, pone en peligro al resto de 400 especies que habitan en él.