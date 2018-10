Hermanastra de Meghan Markle intentó visitarla en el palacio y fue expulsada

LEA TAMBIÉN

La hermanastra de Meghan Markle, Samantha, está envuelta nuevamente en una polémica. Según la revista People, la mujer intentó visitar a la duquesa de Sussex y fue expulsada del Palacio de Buckingham.



De acuerdo con la información difundida por el medio, Samantha Markle llegó al recinto en silla de ruedas- padece esclerosis múltiple- y acompañada de su pareja. Ninguno contaba con invitación para acceder a la vivienda de la realeza británica, pero esperaban poder ingresar, algo que los guardias impidieron.



Imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en el que Samantha llega a la residencia e intenta ingresar. En sus manos tenía dos máscaras de su hermana y el príncipe Enrique que se ofertan en Londres como souvenirs.



Según el tabloide Daily Mail, si bien Samantha Markle no pudo ingresar al palacio, logró entregar a los guardias del Palacio de Buckingham una carta que contiene un mensaje "de paz". Samantha está segura, según su relato al medio británico, de que Meghan recibió el escrito.



La exactriz de 53 años aseguró además que no intentó generar problemas en su visita. "Fui muy educada y respetuosa... Fue una grata experiencia y nadie me trató mal. Quedé muy sorprendida", aseguró.



Samantha Markle dijo al DailyMail que no podía decir lo que escribió en la carta que entregó. "Quería expresar algunos de mis sentimientos y arreglar algunas cosas. No puedo dar todos los detalles, pero realmente quería que el mundo, mi hermana y la Familia Real Británica sepan la verdad de algunas cosas".



También adelantó que en el texto se refería a su padre, Thomas Markle. "Sabes que te ama, que ha estado para ti más que nadie, así que no dejes que este monstruo público te haga creer que es como un padre donante de esperma tratando de involucrarse en tu vida de repente", le dijo a su hermana.

Por su parte, el periódico británico The Mirror asegura que el palacio de Buckingham estaba al tanto de la posible visita y estaba alerta.