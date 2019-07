Polémica por 'explotación laboral' detrás de la cobija con la que Meghan Markle envuelve a Archie

LEA TAMBIÉN

En una reciente aparición pública, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, sostiene en brazos a su primer hijo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. El pequeño de dos meses está envuelto en una manta orgánica que, según reportan medios británicos, es fabricada en la India por trabajadores que ganan USD 0,45 la hora.

La información la dio a conocer de manera exclusiva el tabloide británico Daily Mail. Según el sitio, la cobija con la que Archie apareció envuelto en un partido de polo de su padre, el príncipe Enrique, es de la marca Malabar Baby, especializada en ropa orgánica para bebé, con sede en Hong Kong.



El medio asegura que una firma textil llamada Nayika fabrica la colcha que, según el informe, tiene un valor de unos USD 42. La fábrica de Nayika está ubicada en Bagrum una ciudad del distrito indio de Jaipur Tehsil Sanganer, donde los trabajadores ganan USD 84,96 mensuales por una semana de trabajo de 48 horas, lo que equivale a unos USD 0,45 por hora, lo que en el Reino Unido es considerado explotación laboral.



El Daily Mail visitó las casas de algunos de los trabajadores de esta empresa. Una de ellos, identificada como Aruna Regar, asegura que ayudó a agregar los toques finales de la ahora llamada 'cobija real'. La mujer de 50 años, según el medio, "casi se desmaya" cuando se le informó del valor de la cobija y la conexión de la misma con la realeza.



"La cobija cuesta lo que yo gano en dos semanas de trabajo y se me hace difícil creer eso. Batallamos para llegar a fin de mes y la vida es muy difícil para nosotros. Nuestras condiciones de trabajo en la fábrica son buenas y no somos maltratados", asegura.

La manta con la que Meghan Markle envolvió a Archie para un partido de polo del príncipe Enrique es de la firma Malabar Baby. Foto: captura.



Para la mujer, el hecho de que la realeza esté usando la cobija fabricada por ella es motivo de felicidad. "Me alegra que una persona tan importante use mi cobija, porque quiere decir que tendremos más órdenes para la empresa y más trabajo". Sin embargo, denuncia que lo que gana es una "miseria" y que ese es el mayor problema que tiene.



Los trabajadores de la firma, dice el Daily Mail, trabajan seis días a la semana. Su jornada se inicia a las 09:30 y finaliza a las 17:30. Tienen 25 minutos para almorzar. La familia de Regar tiene ocho integrantes que viven en dos cuartos "pobremente iluminados por la intermitencia de la electricidad", según pudo constatar el medio británico.



Además se enfrentan a problemas de escasez de agua. El baño de la casa tiene un balde y un grifo y los caminos aledaños a su vivienda se inundan constantemente por las lluvias. "Puede ver cómo vivimos, es una existencia básica. Trabajamos todas las horas que Dios manda porque tenemos que", declaró al medio británico. "No entendemos nada sobre salvar el planeta o lo que es o no orgánico. Para nosotros se trata del trabajo y la supervivencia".



El esposo de la trabajadora, Ram Gopal, también tiene un empleo en Nayika. Él, dice el Daily Mail, es quien "corta el algodón orgánico para la cobija en la que Archie estaba envuelto", por su trabajo gana aproximadamente unos USD 213 mensuales, lo que representa más que el salario básico de la India, que equivale a unos USD 186.

Sin embargo, para Gopal, "a pesar de que, de acuerdo con los estándares indios, mi salario está por sobre el promedio, si combinas nuestros ingresos somos pobres y las cosas son muy difíciles. No sabemos nada del mundo de los ricos y famosos que compran las cosas que hacemos. Ni siquiera sabemos a qué países llegan" los productos, concluye.



Pero en la página web de Malabar Baby, la cobija que Meghan Markle utilizó para envolver a su primogénito está agotada. Quienes deseen adquirir una deben esperar entre cuatro y cinco semanas.



Según el portal, la pieza se compone de "tres capas de algodón suave y natural cosidas juntas para lograr la mayor suavidad y transpirabilidad a la colección de cobijas de tu bebé". El portal especifica que la cobija es fabricada a mano en India.